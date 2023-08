Uno de cada cuatro niños que vuelve al colegio tiene alguna enfermedad crónica

Entre el próximo 11 y 15 de septiembre miles de niños malagueños regresarán a las aulas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato para dar comienzo al nuevo curso escolar. No obstante, no será igual de sencillo para todos, ya que alrededor de uno de cada cuatro escolares presentará alguna enfermedad o trastorno crónico. Así lo indica la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), que reivindica el papel de los pediatras a la hora de lograr que la escuela sea un lugar «seguro y feliz» también para los niños con patologías crónicas.

Durante la edad escolar, los problemas crónicos más frecuentes suelen ser el asma, la obesidad, las alergias o la epilepsia, además de los trastornos del neurodesarrollo y el aprendizaje como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o el trastorno del espectro autista (TEA). También destacan los problemas de aprendizaje derivados de la prematuridad en el nacimiento, que se encuentran en auge debido al aumento de partos pretérminos de los últimos años, según la AEPap.

Málaga

Por ejemplo, en el caso de los niños con TEA, Málaga tuvo matriculados 1.593 niños con este trastorno en los distintos colegios públicos (1.282) y privados (311) de la provincia durante el curso 2021-2022. A esta cifra se le suman los 382 niños que estuvieron matriculados en educación especial, según los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Por otro lado, en el caso de trastornos del aprendizaje, en el curso 2021-2022, se registraron en Málaga 7.688 casos.

Ante esta realidad, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria ha querido recordar el papel fundamental que cumple la figura del pediatra para el bienestar de estos niños. Destacan que el pediatra de la Atención Primaria es el «profesional de la salud de referencia» para la mayoría de las familias y que, por lo tanto, debe ser el «nexo» con los docentes y los padres para poder favorecer el correcto desarrollo de los alumnos con alguna dolencia crónica, en particular, con patología crónica compleja.

Comunicación y coordinación

«El poder encontrarse en un momento dado con una crisis epiléptica, una crisis de asma, una hipoglucemia o una anafilaxia por alergia alimentaria puede ser lo que produzca más miedo en el medio escolar, porque los profesores no son sanitarios y temen no poder atender bien esas situaciones de emergencia», explica Teresa Cenarro, vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, que insiste en la importancia de mantener una buena comunicación y coordinación entre el centro de atención primaria y el centro escolar, para saber cómo actuar ante estas situaciones de emergencia.«Al final, el colegio es donde pasan más horas a lo largo del día durante el curso y hay que estar preparado para estas contingencias y asegurar que estos niños no tengan ninguna alteración en su aprendizaje», añade la pediatra.

Por ello, los pediatras de la atención primaria elaboran un plan de cuidados para los niños con estas enfermedades, para que sirva como referente para los padres y profesores. «Se tratan de unas pautas dónde se incluye la medicación que tiene que haber en el colegio y cómo actuar, por ejemplo, en caso de un ataque epiléptico de un niño», destaca Cenarro. La facultativa apunta que en algunos centros se ha llegado a establecer incluso, en coordinación con la atención primaria, un circuito de actuación para poder proceder rápidamente ante las distintas situaciones que se pueden presentar en las escuelas. Los pediatras de la Atención Primaria deben ser «un actor más» de la comunidad escolar, insisten desde la asociación.

Colegio, un entorno seguro

En este sentido, Cenarro insiste en que el objetivo es que los niños se encuentren en el ámbito escolar felices y seguros, y que puedan aprender como el resto de sus compañeros. «Es importante realizar un seguimiento y seguir los consejos de prevención de complicaciones, para garantizar el derecho a la educación de estos menores», afirma el doctor Gorrotxatei, que subraya que entre profesores, familias y pediatras se puede trabajar para asegurar que la enfermedad crónica no interfiere en la actividad académica de ningún niño, ya que, como señala Cenarro, algunas de estas patologías pueden tener complicaciones médicas que obliguen a los niños a ausentarse y tener problemas para seguir el ritmo a los demás.

Aumento de las patologías crónicas

Desde la AEPap, destacan que cada vez es más frecuente que los menores presenten problemas y patologías crónicas, como las alergias alimentarias o trastorno autista, debido a causas multifactoriales que abarcan desde motivos ambientales, o cambios de los hábitos de vida, hasta un mejor diagnóstico que hace que aumente la prevalencia. «La realidad es que están aumentando», confirma la doctora Cenarro, que subraya la importancia del diagnóstico precoz en los casos de autismo, problemas de atención o aprendizaje, que son posibles gracias a la red de atención primaria

Guía de ayuda para los colegios

Para contribuir a este objetivo, la AEPap publicó en 2015 una Guía de Ayuda para Centros Docentes, que ha ido actualizando y pone a disposición de los colegios e institutos bajo el subtítulo "Manejo práctico de los problemas de salud pediátricos más frecuentes. Consejos para el profesorado y los cuidadores escolares".

Esta guía es una herramienta de información rigurosa que trata de facilitar y mejorar la actuación en situaciones de urgencia o el manejo de problemas de salud crónicos en el día a día, de los profesionales no sanitarios que trabajan con niños y adolescentes.