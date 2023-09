«Málaga es muy de la Victoria, pero poco amiga de hacerse hermana»

Miguel Ángel Orellana cumplió 50 años en 2022 en su labor en la Junta de Gobierno de la Real Hermandad de la Victoria. Ha desempeñado varias funciones, como secretario general y teniente hermano mayor, puesto en el que ha sido reelegido en varias ocasiones. Es por ello que en la víspera del ocho de septiembre, día de la procesión de la Victoria, recibirá la Medalla de Oro en reconocimiento a su trayectoria en la hermandad.

¿Cómo empieza su vinculación con la patrona?

Desde siempre. En la hermandad llevo desde que nací. Mi padre era secretario general, y tras su muerte en 1972, me llamaron porque querían que me hiciese cargo de ese puesto porque yo colaboraba mucho con mi padre en la casa y en el despacho.

¿Por qué la Virgen de la Victoria?

Es una tradición familiar de muchas generaciones. Mis tíos, hermanos, padres... en la Junta de Gobierno hay muchos Orellana.

Ha desempeñado varios cargos en la Junta de Gobierno, como secretario general o teniente hermano mayor, ¿Qué es lo más difícil?

En una hermandad lo más difíciles es superar las pequeñas cosas, las dificultades que surgen en el día a día. Estos días hemos tenido el inconveniente con el recorrido de vuelta, que no lo teníamos asegurado por las obras de la calle Álamos y la plaza de la Merced; pues tenemos que procurar que todo se solucione de la mejor manera posible.

La Virgen de la Victoria es la patrona de la ciudad, ¿cómo ha evolucionado la devoción hacia la Virgen?

Málaga es muy devota a la Victoria y muy poco amiga de hacerse hermana de la hermandad de la Victoria. Es decir, la hermandad tiene muy pocos hermanos en relación a la devoción que tiene la Virgen. Tiene muchísima devoción, y eso los constatamos día a día, tanto en el Santuario como en la Catedral estos días. Nosotros vemos que esa evolución de la devoción en Málaga siempre es permanente. Quizás hay actos que no llegan sobre todo al joven. Pero nosotros procuramos evolucionar lo suficiente para que la devoción a la Virgen se implante y se desarrolle también en la juventud.

¿Los jóvenes son muy cofrades en Málaga?

Le voy a poner un ejemplo muy claro de esto. Este año en el trono de la Virgen nos sobran solicitudes para poder llevar a la Virgen de regreso al Santuario. Hemos tenido que achucharnos y hay más gente de la que puede entrar en el trono. Y todos son jóvenes, porque los mayores no podemos llevar al trono, solo lo llevan los jóvenes. Pues esa es la devoción. La gente está entusiasmada y contenta por poder participar en los actos de devoción hacia la Virgen. Eso lo comprobamos constantemente en la hermandad. En el trono de bajada de la Virgen del Santuario a la Catedral en el Rosario de la Aurora pasó igual. Había más gente que quería llevar el trono de la que podía, porque no cabía. El capataz me dijo el otro día que este año se van a tener que apretar.

Si los malagueños son muy devotos, ¿por qué no se hacen hermanos? ¿cuál es el problema?

Pues que como se consideran devotos de la Virgen, piensan que con eso es suficiente y no es así. Esa es una situación que tenemos que solventar permanentemente. Se piensan que por ser devotos tienen los mismos derechos.

La Medalla de Oro es un gran reconocimiento por parte de la hermandad, ¿cómo se siente en estos días?

Estoy muy contento, sobre todo porque es un reconocimiento a una labor de muchos años. Estoy muy agradecido a todos los que han hecho algo para que pueda ser así. Lo que es seguro es que hay que seguir trabajando, que es lo que tenemos que hacer.

¿Va a seguir muchos años con su labor?

He tenido muchos años de colaboración con la hermandad. Yo creo y espero que sí.

¿Qué significa para usted la Virgen de la Victoria?

Pues mira, la Virgen de la Victoria es un ejemplo a seguir permanentemente. Porque si tú te das cuenta, la situación de la Virgen es siempre de humildad, de obediencia y de reconocimiento a la labor del Señor. Para eso está la Virgen, para que nos sirva de ejemplo y nos auxilie en el día a día en nuestra labor y en nuestro trabajo.

Me ha explicado que la devoción a la patrona es una tradición familiar, ¿cómo lo transmite a su familia, a las siguientes generaciones?

Ahora mismo, cuatro nietos míos van en el trono de la Virgen este año. Pues así la transmitimos. Hombre, procuramos hacerlo bien porque es muy importante para nosotros.

Después de tantos años al lado de la hermandad y de la imagen de la Victoria son muchos los momentos vividos, ¿Podría destacarme alguno?

Pues la Procesión Magna que hicimos hace unos años en conmemoración de los aniversarios de la proclamación como patrona de la Diócesis y de su coronación. Fue un momento muy especial, muy emotivo y muy importante. Porque parece que no, pero nos costó mucho trabajo a mi primo Miguel y a mí, y también a mi entonces hermano mayor, Francisco Toledo, hoy en día van adelante el trabajo que eso comportó; pero sobre todo lo que más nos gustó fue la satisfacción de ver a todas las coronadas de Málaga desfilar por las calles de Málaga y la cantidad de gente, la cantidad de malagueños que había viendo a la Virgen de la Victoria, rezándole a la Virgen de la Victoria y al resto de las coronadas malagueñas.