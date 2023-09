Denuncian la exclusión de ocho agentes de la lista de la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco

A lo largo de la trayectoria de un policía son varios los reconocimientos a los que pueden optar y que son beneficiosos para su vida laboral dentro del cuerpo. Uno de ellos es la medalla de Orden al Mérito Policial con distintivo blanco. Este año se celebra la imposición de las medallas el día 28 de septiembre, y a tan solo 27 días, los organismos centrales superiores de la Dirección General de la Policía excluyeron a ocho de los agentes que estaban en la lista "porque ya estaba cubierto el cupo".

Esta es la sorpresa con la que se encontraron los ocho policías malagueños a poco tiempo de recibir el distintivo. El comisario provincial de Málaga, según ha informado el CEP (Confederación Española de Policía), aprobó y tramitó 110 medallas de Orden al Mérito Policial con distintivo blanco; a lo que el CEP reconoce "estar muy agradecidos". Estas medallas no están pensionadas, es decir, el policía que la obtiene no consigue un aumento de sueldo por este motivo. Sin embargo, son bastante beneficiosas a nivel profesional porque les ayuda a pedir destino y subir de categoría. Este reconocimiento tiene dos variantes: por hecho concreto y por trayectoria. En esta última es necesario que el agente lleve, al menos, 10 años en el cuerpo; para optar a la medalla por "hecho concreto" es indiferente el tiempo, e incluso, si el policía se encuentra en régimen de prácticas.

De esos ocho policías, seis estaban en la lista por trayectoria y dos por hecho concreto. La Confederación Española de Policía denuncian esta decisión como "ilógica y arbitraria", además aseguran que "no hay motivo" y que lamentan que "ya no hay marcha atrás, ya está decidido". El año pasado concedieron 523 medallas, a nivel nacional, a personal fuera de la institución, llamadas también "al Mérito Policial". En este elevado número se incluyeron a ciudadanos con todo tipo de profesiones, como actores, directores de hoteles, magistrados... La CEP ha explicado a La Opinión que "no llegan a entender cómo es posible que se quiten compañeros que se lo han ganado a pulso, y que después haya hueco para personas que están fuera de la institución policial". Aun así, afirman que "están de acuerdo con que existan estas medallas para la gente de a pie porque, en ocasiones son un apoyo para la Policía, pero que verían conveniente que se le cambiase el nombre al reconocimiento".

Uno de los agentes que ha quedado excluído por hecho concreto ha expresado a La Opinión que se siente "decepcionado y desmotivado" por completo. "Yo ya sabía que estaba en la lista desde mayo y estaba haciendo planes de celebración. No veo justo que por un criterio cuantitativo político sin objetividad se me elimine de la lista, ¿Por qué yo y no otro policía? Eso no lo explican; simplemente dicen que no hay más hueco", declara uno de los afectados. La única posibilidad que tienen los policías de reclamar este hecho es acudir a los juzgados, pero el agente excluído insiste en que "es un gasto extra de su bolsillo y que ese mérito de este año ya se queda atrás".