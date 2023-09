La subida del precio del agua de un 42,7% en Málaga a partir de la próxima primavera ya está generando un debate político en la capital malagueña. Los grupos de la oposición recriminan la decisión del equipo de Gobierno municipal y han hecho un llamamiento para que los ciudadanos se "rebelen". El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha mostrado su descontento y ha recriminado al regidor del PP por "freír a impuestos a las familias malagueñas mientras que cada día aumenta la factura de sus cargos de confianza, que ya van por 85 personas contratadas a dedo, una cifra que va a subir".

Por eso, desde el grupo municipal socialista se ha hecho un llamamiento "a la rebelión en las calles", ha expresado el líder socialista, que avanza que se mantendrán reuniones con asociaciones de consumidores y colectivos sociales y vecinales para "tomarles el pulso, saber qué opinan y, a partir de ahí, iniciar actuaciones", aún sin detallar.

"No queremos que nos engañen"

"No queremos que nos engañen, no queremos que Paco de la Torre nos meta la mano en el bolsillo, que deje de fastidiar a las familias", ha resaltado Pérez, que ha acusado al regidor de "saltarse a la torera al Consejo de Administración de EMASA", puesto que la decisión de incrementar en un 42% la factura del agua "no se ha comunicado a ninguno de los consejeros del resto de grupos de la oposición. No hemos visto ningún papel, ningún documento que justifique esta subida tan drástica".

Por esto mismo, el PSOE pedirá, a través de sus consejeros, "la cuenta de resultados y todos los movimientos económicos de la Empresa de Aguas de Málaga en los últimos años. Queremos saber si realmente presentó déficit como De la Torre ha dicho. Y queremos conocer si, en caso de resultados positivos en otras anualidades dónde ha ido a parar el dinero de los malagueños".

De esta forma, Pérez ha insistido a los ciudadanos que "se lancen a la calle, que digan basta ya al tarifazo del agua, a una subida abusiva e impuesta del 42%. Esto conlleva una situación dramática para el conjunto de la ciudadanía que los socialistas no vamos a permitir", ha zanjado.

Movilización contra este "atraco"

Por su parte, el grupo municipal Con Málaga anuncia "iniciativas institucionales en la próxima comisión de Economía y llama a la movilización ciudadana para paralizar el tarifazo con el que el alcalde, Francisco de la Torre, quiere subir en un 42% el recibo del agua".

La portavoz de la formación, Toni Morillas, califica la subida como "un fraude electoral y un atraco del alcalde a las familias malagueñas en este inicio de curso, en un momento muy complicado, en el que las muchas personas sufren la cuesta de septiembre como una auténtica pesadilla por la inflación que afecta a la cesta de la compra, porque la vivienda está disparada y porque hemos conocido que la tasa de pobreza supera el 35% en Málaga".

"A pesar de todo, De la Torre ha decidido mentir y traicionar a la ciudadanía, ya que en campaña prometió que no subiría los impuestos y no ha tardado ni 100 días en aumentarlos", ha añadido.

Morillas se pregunta "cómo es posible que el alcalde le meta la mano en los bolsillos a las familias trabajadoras en tres aspectos fundamentales: el incremento en un 42% de la factura del agua, de modo que el recibo medio va a subir de los 30 a los 42 euros; con un incremento de la zona azul, después de que hace unos años la amplió a Huelin y Cruz de Humilladero, ahora se suben los precios, con un pago mínimo que irá de los 30 a los 50 céntimos por media hora de aparcamiento; y en los servicios funerarios de Parcemasa, que suben cerca de un 6%".

La líder de la confluencia de izquierdas considera que estas subidas son "injustificadas, ya que, en el caso del agua, el plan de inversiones con el que se quiere justificarla podía haberse empezado a ejecutar hace muchos años, y porque es una parte insignificante del 42% de subida el que se va a destinar a obras, el 80% de la subida es para incrementar la tarifa".