Árboles con ratas en la barriada de Girón

Josefa se asomó a la entrada de su casa, en la calle Montañez Ruiz, y se encontró con una rata «agarrada a la cortina». Tuvo que pedir a un vecino que la matara a a escobazos y tiró la cortina, «porque no la iba a meter en la lavadora».

En esta preciosa calle de la barriada Girón, llena de tiestos cuidados por los vecinos, estos explican que las ratas abundan y no salen de las alcantarillas sino que anidan en los árboles. «Es que no son de las alcantarillas, las ratas están limpias, están doradas, aunque me den mucho asco», detalla Josefa, que explica que los vecinos llevan dos años pidiendo la poda de uno de los árboles para que las ratas no salten a la casa mata de enfrente, que debe tener las ventanas cerradas todo el año. También reclaman desratizar la zona.

Precisamente, en septiembre de 2021 el grupo municipal socialista ya se hizo eco de esta queja y aprovechó para reclamar un plan extraordinario contra plagas en los barrios.

Otro árbol que preocupa está en una esquina y fue podado a finales de marzo por el Ayuntamiento, pero Israel, un vecino, cuenta que da justo al dormitorio de sus dos hijos, que tienen 5 años y cuatro meses, respectivamente y las ramas ya pegan contra la ventana.

«Esto es todo el rato mosquitos y ver las ratas pasar por las ramas, la poda no es suficiente; no digo que me quiten el árbol, porque está protegido, pero que lo podaran tanto de altura como de proximidad a la casa», pide Israel, que explica que también ha tenido que colocar mosquiteras en las ventanas que dan a esta parte de la calle.

Josefa, por su parte, también llama la atención sobre un tocón hueco, los restos de un árbol que se secó y que hasta no hace mucho, explica, ha sido un nido de ratas. «Estaba mal porque las ratas se metían. Ahora por lo visto no salen, hay un nido de cucarachas», explica. Josefa, por último, también pide que se poden las palmeras de la calle, cuyas palmas secas caen y pueden dañar a los vecinos.

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales informaron ayer a este diario de que están planificadas podas de árboles en la calle Montañez Ruiz para este otoño, «cuando empieza la época de podas». Con respecto al ejemplar podado en marzo, que precisó el Consistorio que son dos, también se han planificado «podas de realce y separación de la fachada».

El portavoz también confirmó que el tocón «se va eliminar y se plantará otro» e indicó a los vecinos que reclamen la desratización al área de plagas para que pueda llevarse a cabo.