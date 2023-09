La Orden de la Merced es una antigua institución religioso militar de origen catalán creada hacia el siglo XIII por el monje francés Pedro de Nolasco, preceptor del rey Jaime I el Conquistador, quien había venido a España a reunirse con otros caballeros en Barcelona, en la capilla de Santa Eulalia. Su misión era de sentido piadoso y caritativo y su mayor objetivo era el de recoger limosnas para redimir a los cristianos cautivos en tierras de musulmanes.

Tras ser conquistada la ciudad de Málaga el 18 de agosto de 1487, poco tiempo más tarde, la Orden de la Merced se asentó en ella, mediante algunas tierras que les concedieron los monarcas, a través de los Repartimientos. En ellas se levantó una ermita denominada de San Roque, situada entre los cerros cercanos de San Cristóbal y Gibralfaro.

Unos años más tarde, 1499, la Orden de la Merced solicitó de las autoridades locales autorización para levantar su convento, dada la importancia comercial que había adquirido la ciudad y su Puerto.

Bien pronto, el cabildo de la ciudad accedió a la petición y les concedió un lugar, pero al ser la zona muy peligrosa, por su cercanía al mar, declinaron la opción y volvieron a solicitar otra.

Los terrenos esta vez fueron concedidos por regidores y jurados en la antigua parte del arrabal conocida por su cercanía a la Puerta de Granada, lugar de mercado y posteriormente plaza de dicha actividad. La concesión fue firmada en la ciudad de Burgos por los reyes doña Juana I de Castilla y don Felipe de Austria.

Tras dos años de construcción, la iglesia fue erigida con planta de cruz latina, crucero y presbiterio de una sola nave, con sus respectivas capillas adosadas. El templo fue consagrado por el fraile García de Sahaún. Poco tiempo después el complejo religioso quedó finalizado con un hospital y capilla, bajo la advocación de San Juan de Letrán.

Al paso de los siglos, la iglesia conventual de la Merced fue experimentando un gran deterioro en su estructura, lo que aconsejó el derribo, pero la mala economía de la orden mercedaria retrasó las obras de recuperación hasta finales del siglo XVIII.

La nueva iglesia

Unos años más tarde, el templo resultante, de nueva fábrica y diseño, era de solo una nave con una capilla mayor más cinco menores y otras dos a los laterales de la nave, de estilo rococó.

Respecto a su fachada, sufrió diversas modificaciones. En su altar mayor se veneró a la Virgen de la Merced y también a Nuestro Padre Jesús de Viñeros, hermandad de pasión de gran antigüedad y prestigio, fundada en 1615.

Igualmente la comunidad mercedaria acogió en su seno a otras hermandades, según el historiador padre Guede, fueron la Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, constituida en 1503; Llagas y Columnas, de 1643; Santo Sudario, de 1644; Ecce Homo y Humildad , de 1694, entre otras.

A lo largo de sus historia, el convento de la Merced pasó por tiempos difíciles, sobre todo en época de la Desamortización, en el que logró salvar de la piqueta demoledora de la expropiación y demolición al inmueble religioso, al ser dedicado a lo largo de casi cuarenta años a cuartel de infantería.

Y ello fue posible gracias a la intervención e influencias de algunos miembros de la hermandad de Viñeros. Por otro lado, no ocurrió lo mismo con el convento vecino, instalado en la misma plaza, llamado de Nuestra Señora de la Paz, que fue demolido y su parcela resultante, vendida años más tarde, al promotor inmobiliario Antonio Campos Pérez, progenitor del primer marqués de Iznate, quien en 1872 construyó las conocidas Casas de Campos.

Pasada algunas décadas, el Estado quiso demoler el convento, pero de nuevo intervino la suerte. Esta vez de la mano del alcalde de Málaga por aquellos días, Alarcón Luján, quien en 1875 se opuso a dicha directriz del Gobierno.

Sin embargo, 56 años más tarde, época de la II República, la iglesia de la Merced sufrió un pavoroso incendio y solo quedaron algunas de sus paredes y la fachada.

Tras la Guerra Civil, los restos del inmueble quedaron a la espera de decisiones que dieran fin a aquella mala imagen del pasado conflicto. Llegada la década de los años 60 del siglo XX, las autoridades eclesiásticas y municipales dieron el visto bueno a su demolición.

No obstante, la decisión no fue compartida por muchos de los miembros de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, a su cabeza el eminente historiador malagueño Juan Temboury Álvarez, quien con ardor defendió aquellas antiguas ruinas y la posibilidad de darle cualquier otro destino y no la desaparición total.

«Con fecha de 26 de julio de 1962, se celebró un pleno de la Academia de Bellas Artes de San Telmo por la cual, don Juan Temboury y Álvarez presentó una moción a favor de la protección de los restos que quedaban de la antigua iglesia de la Merced, ante la posible dispersión y desaparición de los mismos. E instaba a la Academia y a sus miembros a que lo poco que quedaba, entre ellos su emblema mercedario, fuera protegido por la Academia para luego ser depositado en el museo».

Sin embargo, la decisión de demoler el edificio estaba tomada por las autoridades y a la Academia de San Telmo solo le quedó la posibilidad de rescatar aquellos elementos que, a duras penas, se habían salvado del incendio del 1931.

Poco tiempo después, antes de proceder a la demolición de lo que había quedado de la antigua iglesia de la Merced, las autoridades municipales procedieron a bajar el hermoso escudo de la orden, que se hallaba situado en la parte alta de la fachada principal de la iglesia.

Posteriormente tras ser restaurado convenientemente, pasó a ser custodiado en el Museo de Bellas Artes, de la calle de San Agustín. Hoy en el nuevo Museo de Málaga de la Aduana.

Descripción

El blasón concedido a la Orden de la Merced por el rey Jaime I, se distribuye de la siguiente forma:

Cortado. 1º, trae de gules, una cruz paté, de plata. 2º, de gules, cuatro barras de oro.

Timbra con corona real abierta.

Localización

Actual Museo de Málaga, antigua Aduana, sala almacén.

Nota: La Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga con su intervención no solo rescató el emblema de la orden mercedaria, sino también las dos tumbas, pertenecientes a las familias Bazo y marqueses del Castro, que se encontraban situadas en los laterales de la nave mayor de la iglesia. Por orden de don Juan Temboury fueron trasladadas a la Alcazaba. Actualmente se encuentran en el Museo de Málaga.