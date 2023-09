«No le tengo ningún miedo a la enfermedad»

Concepción Cortés (76 años) comenzó a notar que a su marido le pasaba algo raro. Tenía un carácter muy irritable, se despistaba, se olvidaba de conversaciones que acaban de tener e incluso una vez se olvidó hasta de firmar. «Al principio se lo achacaba a la edad o al duelo por el fallecimiento repentino de su hermano. Pero luego detecté que no eran cosas normales lo que él tenía porque siempre había tenido una memoria privilegiada», relata Concepción, que ya empezaba a temerse lo que le ocurría a su marido.

Tras visitar al médico de cabecera que les puso en sobreaviso, una neuróloga del Hospital Clínico lo confirmó: Antonio (84 años) padecía alzheimer leve-moderado. Sin embargo, que el diagnóstico fuese precoz le ha permitido ralentizar el proceso y que actualmente lleve una vida prácticamente normal. «La medicación le ha sentado muy bien. A día de hoy la enfermedad no ha avanzado y él sigue comiendo solo, duerme mucho y retiene las cosas», cuenta su mujer, que lleva con una gran entereza la enfermedad de su marido, pues asegura que prefiere asumirlo y aprovechar el momento hasta que llegue lo que tenga que llegar. «Él ha reaccionado muy bien y eso nos ayuda porque nos da mucho ánimo a nosotros», añade.

El propio Antonio confirma que él tiene ganas de vivir el presente y que no tiene miedo a lo que pueda pasar. «Yo había escuchado hablar de la enfermedad, pero no me asusté. Pregunté qué había que hacer para ayudar a que no continuase y hago con mucho gusto lo que los doctores me dicen», afirma Antonio con optimismo, que asegura que se encuentra «perfectamente».

Desde que recibieron el diagnóstico en febrero, Concepción y Antonio no se pierden una sesión de la Escuela de Pacientes del Hospital Clínico y acuden religiosamente cada martes último de mes a los talleres que ofrece el centro para conocer la enfermedad, los efectos que se derivan de ella y las herramientas de las que disponen para hacerle frente. «Nos ayuda mucho a los que tenemos que cuidar porque nos explican cosas que no sabíamos de la enfermedad y cómo puede ir derivando», destaca Concepción, que acude siempre a las reuniones acompañada de su marido, a quien también le gusta mucho asistir. «Me encanta ir porque me lo van explicando y digo: ¡qué bien que me estoy enterando yo de lo que es esta enfermedad!», cuenta Antonio animado, que insiste en que, a pesar de todo y de que saben que es una patología incurable, «yo no tengo miedo a la enfermedad».

Los talleres son impartidos por un equipo multidisciplinar de profesionales que ofrecen una visión global de lo que va a ocurrir y las ayudas que van a poder encontrarse a lo largo del tiempo.