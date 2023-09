El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha salido esta mañana en defensa de los 100.000 euros con los que el ayuntamiento de la capital patrocinará la final del torneo 7-Kings and Queens Cup Finals, dentro de la Kings League, la liga impulsada por Gerard Piqué.

"Hemos entendido que es un tema que nos da una promoción de la ciudad. No conocía yo mucho la Kings League pero está teniendo un gran éxito y por tanto lo que es promoción, visibilidad de la ciudad, forma parte de las campañas que se han hecho en estos años atrás de promoción de la ciudad en todos los sentidos", ha argumentado el regidor malagueño ante preguntas de la prensa.

De la Torre considera que el "retorno" que producirá este evento en la ciudad, en cuestión de impacto mediático y económico, "justifica sobradamente el apoyo económico" que sufragará el Ayuntamiento de Málaga.

Disculpas de Piqué

La salida a la venta de las entradas de la Kings League el 14 de octubre en la Rosaleda se vio empañada por un directo de Twitch en el que se arengó a unos jóvenes a tirarse a la fuente de la Plaza del Obispo, del siglo XVIII, a cambio de dos entradas gratis, un acto que puede estar penado con multas de hasta 750 euros.

La polémica saltó rápidamente en las redes sociales y acabó con unas declaraciones del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en las que recordaba a Piqué que la ciudad "no es una escuela de gamberradas".

Al respecto, el exfutbolista y presidente de la Kings League, ha respondido al regidor, al que ha calificado como "crack" asegurando que les une "una gran relación", por ejemplo, por la organización de la Copa Davis, por lo que "obviamente nosotros le tenemos un gran respeto".

"No sabíamos que la fuente estaba protegida. Sé que no es cívico, pero al final estás aquí y tampoco te imaginas que la gente se tira a la piscina por dos entradas, además con el móvil en el bolsillo, pero ante todo pedir disculpas si alguien se sintió afectado", aseguró Piqué en un directo en Twitch en el canal de la Kings League. "Aquí lo hacemos todo con buena fé y a veces no lo hacemos de la mejor manera. Pero estamos muy contentos de ir a Málaga, mis disculpas al alcalde y a toda la población de Málaga si se han sentido ofendidos".

No obstante, el presidente de la Kings League quiso defenderse de las críticas por instar a los jóvenes a meterse en la fuente -"¡El que se tire a la piscina, dos entradas! ¡Díselo Navarrosa!", animó- asegurando que la idea no fue suya sino de otro de los streamers presentes en el plató, Xbuyer. "Pero yo entiendo que no vende".

"Que no se preocupe el alcalde que a nivel de restauración, a nivel de visitas turísticas, vamos a hacer IRL -directos a pie de calle- por las ciudad", añadió el periodista Gerard Romero.