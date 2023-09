El centro especializado en gestión de citas médicas Call Center Sanitario, ubicado en Torremolinos, y la Asociación Nacional de Centros Sanitarios Sin Internamiento (ANCSSI) han firmado un convenio de colaboración a través del cual el centro malagueño podrá tramitar las llamadas y gestión de citas médicas de los asociados que se acojan al acuerdo suscrito por ambas entidades.

“Con este convenio podremos dar cobertura a todos los asociados a nivel nacional de ANCSSI con la gestión de citas médicas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas a través de nuestro equipo de profesionales cualificado para tramitar sus peticiones y resolver todas las dudas que puedan tener los pacientes”, ha sentenciado el director de Call Center Sanitario, Rodolfo Afonso. La firma ha tenido lugar en las instalaciones de ANCSSI, en Madrid. Un convenio que ofrece diversas ventajas a todos los centros sanitarios sin internamientos que formen parte de la asociación.

Con este nuevo convenio se pone a disposición de todos los centros sanitarios sin internamientos de España asociados a la entidad sus infraestructuras para la gestión de llamadas y se une a una amplia diversidad de hospitales, centros médicos y clínicas de diferentes campos de la salud con las que trabaja la empresa malagueña.

Con hasta 40 empleados, Call Center Sanitario gestiona mensualmente unas 50.000 llamadas de pacientes a los que prestan apoyo telefónico para tramitar sus citas. Una actividad que comenzó hace más de 12 años Rodolfo Afonso cuando vio una oportunidad de negocio al pensar en cuántas llamadas telefónicas podían perder los centros sanitarios y clínicas por no poder costear el tener operadores durante todo el día. “Trabajaba como comercial, conocía el sector y me di cuenta de que podía crear un servicio de apoyo que hasta entonces no existía”, ha señalado. Desde entonces se ha convertido en una empresa referente en la gestión de estos servicios dentro del ámbito sanitario y cuenta con una plantilla altamente cualificada y formada en el sector, lo cual facilita las gestiones que plantean los usuarios.