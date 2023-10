Más de la mitad de contratos que el turismo y el comercio firman cada mes en Málaga son ya de carácter estable

Turismo y comercio, dos de los sectores más representativos de la economía de Málaga (reúnen entre ambos actualmente a casi 225.000 afiliados a la Seguridad Social en la provincia) han aumentado de forma significativa su cifra de contrataciones estables a raíz de la entrada en vigor de la reforma laboral, que fue aprobada a inicios de 2022 y que está plenamente operativa desde hace año y medio. Tradicionalmente, apenas un 10% de las contratos firmados cada mes por estos segmentos era de carácter indefinido. Pues bien, desde la aplicación del nuevo texto legal, esa tasa se ha situado en el 55%, según los últimos datos recogidos estos día s por el Observatorio Argos, dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

Los datos acumulados hasta finales de septiembre tiene aún más valor por cuanto ya tiene computado la época de verano, que es cuando más contratos temporales se firman por las necesidades estacionales de la industria turística.

La mayoría de los contratos suscritos en los tres primeros trimestres de 2023 han sido así de carácter fijo (en concreto, más de 80.000 dentro de un total de 141.155 altas). Se da el caso incluso el caso de trimestres donde casi dos de cada tres nuevos contratos suscritos por el turismo corresponden a puestos de carácter indefinido, algo inédito en Málaga, cuyo mercado venía estando dominado desde hace décadas por una altísima eventualidad.

La firma de contratos indefinidos se ha multiplicado por cuatro e incluso por cinco en relación a antes de la entrada en vigor de la reforma. En 2019, por hacer la comparativa con la época de la prepandemia, sólo se habían firmado 17.300 a estas alturas del año, con lo que el crecimiento en este 2023 sería de un 360%. Y en 2021, por mencionar el año previo a la entrada en vigor del texto, hubo unos 15.000, lo que arroja un alza este año del 434%.

Eso sí, conviene aclarar que, dentro de las modalidades de trabajo indefinido, puede haber tanto contratos a tiempo parcial como contratos de fijos-discontinuos, una figura laboral que ha sido reforzada con la reforma laboral pero que, como su propio nombre indica, no garantiza un trabajo continuado a lo largo de todo el año.

De hecho, tanto CCOO como UGT ya han reconocido en varias ocasiones que, pese al éxito que a su juicio ha supuesto la reforma, la aspiración real no es que crezca el recurso de las empresas al fijo-discontinuo sino que se impulse empleo para todo el año y, en la medida de lo posible, a jornada completa.

El responsable Turismo de CCOO, Gonzalo Fuentes, comentaba recientemente a este periódico que los empresarios, a su juicio, siguen "abusando" de los contratos a tiempos parcial, algo que no permite al trabajador alcanzar unos ingresos suficientes para llegar a final de mes. "El 55% de las personas que trabajan en esta modalidad lo hacen porque la empresa no les ofrece un contrato a jornada completa, y no porque lo deseen así", asegura.

CCOO valora la mayor estabilidad en el empleo que ha traído la reforma laboral aunque advierte de que en el turismo hay mucho peso de trabajadores fijos-discontinuos que no saben cuántos meses va a trabajar cada año. Esto, añade el sindicato, provoca que el sector no sea percibido por los jóvenes como un ámbito laboral al que dedicarse de forma permanente, sino como empleo de paso hacia otros ámbitos laborales. En cualquier caso, las cifras de empleo de este año han sido muy positivas. La hostelería, por ejemplo, viene superando en estos últimos meses los 100.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, mientras que el comercio se mueve en unos 120.000.

Camarero, lo más contratado

En cuanto a las ocupaciones más relevantes, el Observatorio Argos recoge que camareros, ayudantes de cocina, cocineros, personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares, monitores de actividades recreativas y de entretenimiento, recepcionistas de hoteles, preparadores de comidas rápidas, azafatos de tierra o chefs han sido las más contratadas (con sólo algunas ligeras fluctuaciones a lo largo de cada trimestre).

El trabajo de camarero, en concreto, repite en la primera posición del ranking, a gran distancia del resto. Del total de contratos firmados entre enero y septiembre de este año en la provincia dentro del sector turístico, el 65% (casi 52.000) fueron para cubrir el puesto de camarero, lo que muestra la gran demanda existente en el mercado. En 2019, por citar también la comparativa con el nivel de la prepandemia, se firmaron en ese mismo periodo casi 90.000 contratos para camareros en la provincia. Este descenso reflejaría también esta dinámica hacia una mayor estabilidad en este puesto (ya que al firmarse más altas indefinidas dejan de firmarse contratos temporales encadenados).

En el comercio, los puestos más contratados son los de vendedores en tiendas y almacenes; peones del transporte; cajeros; peones manufactureros; empleados administrativos; agentes y representantes comerciales; teleoperadores; reponedores; expendedores de gasolineras; y conductores asalariados de camiones. El primer puesto en la contratación es para los dependientes de tiendas y almacenes, con más de 23.700 contratos, casi la mitad del todos los que suscribió en Málaga el sector del comercio.

Marbella y Málaga reúnen la mitad de todos los contratos

Por municipios, los grandes focos de empleo siguen siendo (lógicamente, dada su mayor población) Málaga capital y Marbella. Como ejemplo, los datos de este 2023 ( hasta el mes de septiembre) revelan que, sumando turismo y comercio, en Málaga se firmaron más de 51.000 contratos y en Marbella otros 22.000. Así, estas dos localidades generaron por sí mismas un 51% de todas las contrataciones en la provincia. Le siguen en el ranking los municipios de Fuengirola (8.644), Torremolinos (8.477), Benalmádena (6.956), Vélez-Málaga (6.808), Estepona (6.113) y Mijas (4.774), según el Observatorio Argos.