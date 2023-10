Bajo el lema de "Juanma Moreno dame mi dinero", los jóvenes malagueños se han movilizado frente a la delegación de Fomento de la Junta de Andalucía de la capital, para denunciar "la nefasta" gestión del Bono Joven del Alquiler.

Una movilización convocada por en las ocho provincias andaluzas por la Plataforma de Afectados por el Bono Alquiler Joven en Andalucía, para exigir a la Junta "eficacia y responsabilidad" en la gestión de esta ayuda.

Una situación que afecta a 3.300 jóvenes malagueños, y 17.000 en toda la autonomía, que siguen sin tener noticias de si son o no beneficiarios de esta ayuda.

Esta movilización responde a la "frustración generada por la caótica gestión" de la ayuda, a las "contradictorias" declaraciones de la Consejería y a la "inminente" devolución al gobierno central de la partida presupuestaria "no ejecutada por parte del ejecutivo andaluz en apenas dos meses".

Las protestas de este lunes cuentan con el respaldo de más de 13 entidades y grupos políticos

Almudena Lidel, portavoz de la Plataforma de Afectados por el Bono Alquiler Joven, ha señalado que a día de hoy todavía no tiene "ningún tipo de resolución" en relación a su solicitud, tan solo recibió un mensaje de texto al móvil en el que le indicaba que su dinero "estaba reservado" pero ni siquiera le han dicho "si estaba aceptada o no la ayuda".

Lidel ha referido que en su situación actual es "precaria, mi pareja y yo no podemos hacer planes a largo plazo".

Además, los jóvenes andaluces afectados han puesto de manifiesto que "tampoco se ha publicado información detallada del número real de pagos efectuados o de la distribución provincial": "Esta falta de transparencia y compromiso agrega preocupación a la mencionada incertidumbre respecto de la devolución del presupuesto", han añadido.

PSOE, IU y CCOO contra la Junta

Las protestas de este lunes cuentan con el respaldo de más de 13 entidades y grupos políticos, entre los que se encuentran el Partido Socialista, Adelante Andalucía, Izquierda Unida, Podemos Andalucía, Facua, UGT y CCOO.

El PSOE de Málaga se ha pronunciado sobre esta cuestión y ha lamentado "el boicot" de Juanma Moreno en la tramitación del bono joven de alquiler "que lleva casi dos años de retraso por parte de la Junta de Andalucía", critica Dani Pérez secretario general del partido socialista en Málaga.

Pérez ha destacado que la provincia de Málaga es la que más solicitudes de bono de alquiler ha emitido a la Junta , 17.000 en total, "y lo que vemos es que, ante esta ayuda necesaria para que los jóvenes se puedan emancipar y cuyo dinero viene del gobierno de España, es una absoluta vergüenza, un ejemplo de mala gestión y de incapacidad por parte del gobierno de la Junta", ha criticado.

"El gobierno andaluz no hace nada para resolver el problema de la vivienda de la juventud", dice Toni Valero

Por otra parte, Toni Valero, coordinador andaluz de Izquierda Unida y diputado de Sumar en el Congreso, ha denunciado que "el gobierno andaluz no hace nada para resolver el problema de la vivienda de la juventud" y acusa a Moreno Bonilla de "boicotear" el Bono de Ayuda al Alquiler Joven impulsado por el gobierno central.

Y añade que "ante el derecho a la vivienda de la juventud andaluza siempre antepone los intereses de los fondos de inversión, no regula los precios del alquiler en zonas altamente tensionadas, no pone orden en los pisos turísticos que están elevando el precio medio del alquiler, no promueve la vivienda pública y por eso boicotea una medida del gobierno central como es el Bono de Ayuda al Alquiler Joven".

Desde CCOO piden a la Junta de Andalucía "que deje de marear a los jóvenes que llevan un año esperando recibir esta ayuda".

Un año de "nefasta gestión"

Aprobada por el Gobierno central en enero de 2022 y gestionada por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, la ayuda buscaba "facilitar tanto el acceso como el mantenimiento de la vivienda o habitación habitual", mediante un pago de 250 euros, "a ser posible mensual", de 24 meses desde su publicación.

Andalucía, la última comunidad autónoma en implementarla, prometió una plataforma robotizada para agilizar el proceso.

Su lanzamiento, el 14 de noviembre de 2022, provocó un colapsó en la web durante horas, dejando a miles de jóvenes perdiéndola por no poder solicitarla a tiempo debido a su carácter de concurrencia no competitiva.

En mayo, la consejera de Fomento aseguró que ya se están abonando esta ayuda, sin embargo miles de jóvenes andaluces confesaban no haberla recibido. Tras meses sin respuestas, los jóvenes afectados decidieron movilizarse el pasado 23 de junio a las puertas del Palacio de San Telmo en Sevilla-.

En los últimos meses, Fomento achacó este retraso a una "cuestión complicada en lo administrativo". La Plataforma de Afectados por el Bono Alquiler Joven ha lanzado una petición en Change.org para exigir la tramitación total de la ayuda, que cuenta actualmente con casi 5.000 firmas.