El PP ha pedido este lunes la dimisión de la portavoz de Con Málaga -confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equipo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz- en el Ayuntamiento de capital, Toni Morillas, por "exaltación del terrorismo y antisemitismo" tras el ataque a Israel.

El PP ha criticado el "discurso de odio" de Morillas después de que ésta publicara el fin de semana un mensaje en la red social X (antes Twitter) justificando el ataque sorpresa de Hamás a Israel.

"Viva Palestina libre. Israel es un Estado criminal y terrorista que lleva décadas violando los derechos humanos de los palestinos y el Derecho internacional, con total impunidad. La única solución es acabar con la ocupación ilegal. Con el pueblo palestino", escribió Morillas en su perfil de X.

Viva Palestina libre.

Israel es un Estado criminal y terrorista que lleva décadas violando los derechos humanos de los palestinos y el Derecho internacional, con total impunidad.

La única solución es acabar con la ocupación ilegal.

Con el pueblo palestino. pic.twitter.com/DDHf25HOGa — Toni Morillas (@antoniamorillas) 7 de octubre de 2023

En un comunicado, la portavoz del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha condenado "cualquier tipo de terrorismo" y se ha puesto del lado de "las miles de víctimas inocentes que ha provocado el ataque de Hamás". En este sentido, ha afeado a Morillas "sus palabras de odio a Israel, además de su hispanofobia y apoyo a los fanáticos excluyentes".

"Las palabras de la señora Morillas son muy graves, no se puede justificar ningún tipo de terrorismo y no podemos permitir que esto ocurra porque está incitando al odio y al antisemitismo", ha declarado la dirigente popular, que ha exigido a la edil de IU "que pida perdón y que no justifique ningún acto terrorista".

Condena de Francisco de la Torre

El alcalde de Málaga, el popular Francisco de la Torre, ha condenado también este lunes los atentados perpetrados por Hamás, que han sido de "una crueldad que impresiona", y ha mostrado su solidaridad con las víctimas de un conflicto que espera que "tenga la menor duración posible y cause el menor número" de fallecidos.

A Francisco de la Torre no le parece que las declaraciones de Morillas sean "lo más adecuado", ya que "de alguna forma están apoyando ese atentado o demostrando una comprensión que no cabe jamás en una situación como esta".

"Ahora lo que procede es condenar con absoluta fuerza y radicalidad el atentado del sábado", ha subrayado De la Torre.