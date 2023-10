Empieza con unos pasos de baile delante de su víctima. El sorprendido paseante no sabe que hacer, menos si es extranjero. El 'bailarín' se muestra simpático y se despide con un abrazo a la víctima. Ésta todavía no se ha dado cuenta, pero su teléfono móvil ha desaparecido. Lo notará unos minutos más tarde, pero ya no encontrará al responsable.

De esta forma fue víctima un joven holandés de 17 años, que está en Málaga estudiando con una beca de Erasmus. Fue en la noche del lunes 2 de octubre en La Trinidad. Intentó buscar sin éxito al que le robó el móvil con esa técnica, conocida como la del 'abrazo cariñoso'. Sin embargo, el responsable del robo fue detenido por la Policía Local de Málaga por un hecho mucho menos 'cariñoso' que durante el robo, ya que amenazó a un vecino de la calle Ventura Rodríguez con un cuchillo de once centímetros de hoja. El revuelo que organizó y la presencia de más vecinos para defender al amenazado, llevó a la Policía Local a acudir a la calle y detener a este inviduo, de 27 años de edad, al que se le encontró el móvil sustraído. Amenaza Los hechos tuvieron lugar sobre las 22.30 horas de la noche del 2 de octubre, cuando policías locales se acercaron hacia calle Ventura Rodríguez tras ser informados desde la Sala 092 del Cuerpo policial de que había una reyerta entre varios jóvenes mediando un arma blanca. Una vez en el lugar, los policías locales procedieron a asegurar a un varón que se encontraba rodeado por otros, siendo el individuo que finalmente resultaría detenido. Uno de los presentes manifestó a los agentes que el individuo comenzó a vociferar junto al bloque en el que vive, por lo que le recriminó su actitud, tornándose éste aún más agresivo y esgrimiendo un cuchillo hacía él con el que lo amenazó, lo que motivo que otros varones salieran del bloque y se acercaran hasta el lugar para interceder y protegerlo. Uno de los policías locales comenzó a efectuar un cacheo preventivo de seguridad al individuo, descubriendo que ocultaba el arma blanca bajo uno de sus pies, con el que la tenía pisada, tratándose de un cuchillo con una longitud total de unos veinte centímetros, once de ellos de hoja lisa, siendo intervenido por el agente. Asimismo, el policía local localizó un teléfono móvil de alta gama que el individuo llevaba en el interior de una bolsa junto a varias botellas, procediendo igualmente a su intervención por su dudosa procedencia. Denuncia Instantes después, el estudiante de Erasmus al que había robado el móvil llegó donde estaban los agentes y denunció el robo de su móvil de mano del detenido. La víctima reconoció el teléfono intervenido como propio, expresando su intención de formular denuncia, siendo informado por los agentes de los pasos a seguir. Ante los hechos, los policías locales procedieron a la detención del individuo y a su traslado a dependencias policiales, siendo, posteriormente, puesto a disposición judicial.