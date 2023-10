El Ayuntamiento de Málaga ha reducido en siete millones de euros la deuda interanual, de forma que se sitúa a 30 de junio de este año en 261 millones de euros, frente a los 268 en la misma fecha del ejercicio 2022, según los últimos datos publicados recientemente por el Banco de España relativos al segundo trimestre de 2023.

Así, se ha registrado el importe más bajo de la serie histórica correspondiente al Ayuntamiento de Málaga que publica esta entidad --desde el año 2004-- y supone casi 500 millones de euros menos con respecto a la cifra de mayor volumen contabilizada en dicha serie --755, en 2011--, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Además, han señalado que la deuda de este segundo trimestre se queda en 204 millones si no se computan los préstamos por viviendas protegidas, como ocurre en las cifras publicadas de otras ciudades que no los incluyen. Al respecto, han precisado que si no se contabilizan estos préstamos por VPO, la ciudad de Málaga se mantiene un trimestre más como la menos endeudada entre las capitales de provincia de más de 500.000 habitantes.

Por otro lado, han recordado que a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades, el importe de la deuda del Ayuntamiento de Málaga facilitado por el Banco de España contempla el dinero que el Consistorio pide prestado para la construcción de viviendas protegidas.

Otro de los indicadores, el índice de endeudamiento municipal, se situó a 30 de junio de 2023 en el 57,17% --49,14% sin préstamos hipotecarios por VPO--, por lo que sigue estando más de 50 puntos por debajo del máximo fijado por el Gobierno Central (110%). Por último, respecto a la evolución con respecto al dato del trimestre anterior --el correspondiente al 31 de marzo de 2023--, la deuda se ha rebajado en once millones de euros.