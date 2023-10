La notable afluencia de ciudadanos a los muelles 1 y 2 del Puerto de Málaga, convertidos en zona de ocio y esparcimiento muy populares del Centro, ha llevado al Puerto de Málaga a publicar un reglamento que ordene y limite las actuaciones de músicos callejeros. Un horario, zonas específicas para actuar o una autorización previa son algunas de las exigencias que ha aprobado la Autoridad Portuaria de Málaga y que dio a conocer el pasado lunes.

La primera medida, con idea de que no haya una competencia en ruido entre músicos callejeros y no se moleste a los barcos que atracan en el Palmeral (cruceros de lujo y yates) es que se establece un máximo de ocho puntos, de forma que habrá cuatro para actuaciones musicales y otros cuatro para actividades artísticas, entre la entrada del Palmeral de las Sorpresas junto a la Plaza de la Marina y el edificio Alborania.

Los puntos para actuaciones musicales, con un tamaño de 6,5 metros cuadrados de ocupación máxima se sitúan frente al restaurante Gutiérrez Puerto, frente a la Estación Marítima, entre el Centro de Ciberseguridad de la Junta y el Museo Alborania y frente al restaurante Kaleidos.

Por su lado, las actuaciones artísticas, que se consideran que no implican emisiones sonoras, cuentan con otros cuatro puntos en el Palmeral: en el lateral de la Estación Marítima, frente al Centro de Ciberseguridad, frente al Museo Alborania y frente a la zona de juegos infantiles.

Horarios y autorizaciones

Cada uno de estros puntos estará separado serán los únicos habilitados para los músicos y artistas callejeros, que se podrán organizar en dos turno de actuaciones: de 10.00 a 16.00 horas y de 16.00 a 22.00 horas. Eso sí, el Puerto de Málaga advierte de que los equipos de reproducción utilizados en exteriores por los músicos, debido a la situación donde se desarrolla la actividad, no podrán superar el nivel sonoro de 73 decibelios.

La Autoridad Portuaria, en su normativa, recuerda que estas actuaciones no se podrán realizar a cambio de una contraprestación económica, más allá de las aportaciones voluntarias de los viandantes, que sí están permitidas.

Para poder actuar en el Puerto, la nueva normativa, que pone orden y elimina la prohibición de actuaciones del 2 de agosto, especifica que se tendrá que pedir autorización al Departamento de Dominio Público del Puerto de Málaga y que, de ser concedidas, tendrán un plazo de un año.

Además, para difrutar de esta autorización, deberá presentar una póliza de seguros de responsabilidad civil y de daños con cobertura para los posibles riesgos que pudieran derivarse de la actividad autorizada.

Prohibiciones

Los músicos y artistas autorizados tendrán que cumplir con una serie de limitaciones, ya que no podrán dificultar el paso peatonal ni afectar la seguridad de los viandantes y usuarios. Tienen la obligación de cuidar y no dañar el espacio público y su mobiliario, no llevar material no autorizado y deben dejar vía libre a la entrada a los locales, restaurantes y edificios del Palmeral, así como a las papeleras, contenedores y cualquier instalacion de interés público.

Además, las actuaciones musicales y artísticas deberán ser "acordes al espacio autorizado y guardar el debido decoro en todos sus aspectos", tal y como especifica el reglamento.

Cuándo solicitar la autorización

El plazo para presentar las solicitudes de autorización se abrió el pasado lunes 9 de octubre, con la publicación del reglamento en el Tablón de Anuncios de la Autoridad Portuaria de Málaga y estará abierto durante 10 días, hasta el 19 de octubre. Para ello hay que presentar la solicitud y documentación que se recoge en este enlace.

Si hay coincidencia de varias solicitudes para el mismo espacio y horario, se resolverá mediante sorteo.

Tasas a abonar por ocupación del espacio público

Los artistas y músicos adjudicatarios de la concesión tendrán que abonar al Puerto de Málaga unos 129,44 euros anuales, y por adelantado, en concepto de tasas de ocupación del espacio público, que suponen unos 10,79 euros mensuales. Además está la tasa de actividad, que al no poder cuantificarse la actividad económica por recibir aportaciones voluntarias, se establece una cantidad igual que la tasa de ocupación.

El último pago pendiente es la fianza o garantía de explotación por el importe de 313,23 €, equivalente a la totalidad de las tasas anuales (actividad y ocupación) más su IVA correspondiente.

La inspección y control de las actividades autorizadas corresponde a la Policía Portuaria, sin perjuicio de las competencias del Ayuntamiento de Málaga en la adopción de las medidas de vigilancia e inspección necesarias para hacer cumplir las normas de calidad y de prevención acústica establecidas en la Ordenanza frente a la Contaminación por Ruidos, Vibraciones y otras formas de Energía.