Un vendedor ambulante se enfrenta a una petición fiscal de 26 años y medio de prisión por presuntamente asesinar a otro a tiros en abril de 2021 en Torremolinos por las disputas comerciales que tenían y porque era "su competidor profesional".

El fiscal mantiene en su escrito acusatorio, al que ha tenido acceso EFE, que el acusado planeó "minuciosamente" acabar con la vida de "su competidor profesional" y para ello esperó que saliera del hostal donde residía en Torremolinos y se subiera a su camión para ir a trabajar al mercadillo de Marbella.

Sobre las 05.40 horas salió del hostal y se subió al camión dispuesto a comenzar su jornada laboral, momento en el que supuestamente el acusado apareció de repente y, desde el exterior y a través de la ventanilla, apretó el gatillo seis veces y logró que la víctima recibiera tres impactos de bala.

El acusado será juzgado el lunes en la Ciudad de la Justicia de Málaga y será un jurado popular el encargado de emitir un veredicto sobre los delitos de asesinato y tenencia ilícita de arma que le imputa la acusación.

Además el ministerio público destaca en su escrito que el acusado ha incurrido en las circunstancias agravantes de disfraz y aprovechamiento de las circunstancias de lugar y tiempo ya que para asegurarse su impunidad se ocultó y se cubrió la cabeza y el rostro para evitar posibles cámaras de seguridad y además era consciente de que, por el "toque de queda" debido a la Covid, a partir de las 23.00 horas apenas habría personas en la calle.

Ello, siempre según la versión del fiscal, permitiría que no fuera visto y que la víctima no pudiera ser auxiliado.

La víctima no sólo no puedo defenderse sino que además no vino venir el crimen y la herida más grave, que le ocasionó la muerte por laceración cardiaca, fue un proyectil que entró por el hipocondrio izquierdo y su recorrido afectó a varios órganos.

Tras el crimen, el encausado volvió a su vehículo, una furgoneta, que había aparcado a unos 500 metros y condujo hasta su casa en la localidad malagueña de Benalmádena.

En un primer momento los investigadores pensaron que podría tratarse de un ajuste de cuentas pero tras las pesquisas descubrieron que se trataba de disputas comerciales que desde hacía tiempo tenían los dos vendedores ambulantes.

Tras la entrada y registro de la Policía los agentes detectaron que el acusado tenía prensas y efectos con reproducciones supuestamente no autorizadas por lo que por esos hechos también se siguen otras diligencias.

El acusado fue detenido el 26 de mayo de 2021 y el Juzgado de Instrucción número 4 de Torremolinos acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, situación en la que permanece.