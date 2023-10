La cultura del flamenco ya se estudia en la escuela aunque sólo en 32 institutos de Málaga

Una de las novedades de este curso escolar es la apuesta por una asignatura que busca valorar como se merece el flamenco, una manifestación artística que desde 2010 es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco y que la Junta de Andalucía ha reconocido este año con la Ley Andaluza del Flamenco.

El alumnado de 3º de la ESO de toda la comunidad autónoma ha podido escoger una nueva asignatura optativa denominada Cultura del flamenco. Aunque, ya sea por falta de promoción o por la competencia que suponen otras optativas, aún no son muchos los jóvenes que han optado por aprender las características de este arte.

En Málaga, son 516 los alumnos que cursan Cultura del Flamenco en un total de 32 centros educativos. Una cifra que en Andalucía se eleva hasta los 2.921 estudiantes de 203 centros, según los datos aportados por la Delegación de Desarrollo Educativo y FP de Málaga.

María Vergara, profesora de Música y de esta nueva materia en el IES Sierra Bermeja, cree que es una buena idea que se haya incluido en el currículum para que las nuevas generaciones se acerquen a esta «manifestación artística que forma parte de nuestra riqueza, de nuestra cultura».

En este instituto han sido unos 25 alumnos los que se han matriculado en Cultura del flamenco, con la que, en dos horas semanales, aprenderán las características más relevantes de este arte, su historia o los diferentes estilos.

Pero el reto es la práctica musical, según explica esta docente, que ha echado en falta más oferta formativa específica para los profesores con la que poder profundizar en el flamenco antes de impartir esta materia. Además, subraya la necesidad de materiales para practicar.

En este primer mes de curso, en el IES Sierra Bermeja han comenzado por aprender la historia y orígenes del flamenco, sus principales elementos, los ritmos básicos y palos como la soleá o la bulería.

Por su parte, David Gálvez, profesor responsable de esta nueva optativa en el IES Miraflores de los Ángeles, comenzó lanzando un reto a sus 30 alumnos. «Ellos se presentan como muy malagueños y entonces les digo ‘¿alguien sabe bailar o qué son unas malagueñas’?. Es una acicate para que se pongan a investigar sobre el tema», explica.

Además, Gálvez parte de los gustos más cercanos de los jóvenes y les hace ver la conexión con el flamenco que tiene gran parte de la música que les gusta. «El flamenco es una música que tiene un origen suburbano como muchas de las músicas que ellos escuchan, hay muchos puntos en común», destaca.

La práctica es lo que les engancha

Aunque es necesario que conozcan la teoría, el docente admite que no es lo que más les acerca al mundo del flamenco, sino «escucharlo, identificarlo, poder acompañar con las palmas, aprender algunos pasos para bailarlo o ver cómo lo hacen otros compañeros».

Tanto en el Sierra Bermeja como en el Miraflores de los Ángeles tienen pensado también que los alumnos conozcan a artistas y a especialistas en flamenco. Así , en el primero realizarán un taller con la bailaora María del Mar Suárez ‘La Chachi’, mientras que los de Miraflores visitarán la Peña Juan Breva.

En este último centro, enclavado en un barrio con mucha cultura musical, el flamenco se está enseñando partiendo de lo cercano, de los cantes de Málaga como las malagueñas, los fandangos, los verdiales, las rondeñas o las serranas.

«Generamos un interés por lo más cercano y a partir de ahí ya vamos ampliando», explica el profesor, que añade que en su instituto ya había una cultura musical y del flamenco previa bastante importante que puede haber hecho que esta asignatura sí tenga más «tirón».

De todas formas, David Gálvez cree que esta optativa no ha tenido este curso la promoción que hubiera necesitado para que más alumnos la eligieran: «Le hace falta más promoción como pasa siempre con las asignaturas artísticas, que estamos muy en segundo plano aunque ahora parece que están recuperándose un poquito».

María Vergara coincide en que las materias nuevas siempre necesitan más tiempo para que los alumnos las conozcan y dice que es difícil que el primer año funcionen.

Por su parte, Esther Torres, profesora de Música en el IES Cánovas del Castillo, donde no se da Cultura del flamenco este curso, cree que no es por falta de interés del alumnado. «El tema está en que se necesita más profesorado para impartir más materias como ésta y eso no siempre se puede hacer», lamenta en referencia al trato que reciben más materias artísticas.