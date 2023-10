Según he leído en estas mismas páginas, dos de cada tres adolescentes españoles sueñan con una nueva profesión: ‘influencer’. El primer paso que he dado es recurrir a un diccionario inglés-español para cerciorarme de que ‘influencer’, en español, es ‘influyente’, o sea, persona que goza de mucha influencia.

La definición ampliada del vocablo, más o menos exacta, es algo así como «la persona que utiliza sus perfiles en redes sociales para promocionar productos o servicios». Sin entrar en discusiones, la definición casi encaja con un empleo que está en todas las ofertas: comercial. Claro que si uno tilda de «comercial» a un ‘influencer’, le puede costar un disgusto. Para mí, todas las profesiones y oficios merecen el máximo respeto, porque todos son necesarios en el desenvolvimiento de la sociedad. Tan necesario es un ingeniero industrial como una camarera de piso en un hotel. Todos somos imprescindibles.

La lectura sobre las preferencias de los adolescentes coincidió con la ‘maternidad’ de una ‘influencer celebrity’, según las crónicas publicadas en torno a una «influyente famosa» (lo traduzco al español) de nombre y profesiones conocidas. Me refiero a doña Ana García Obregón, licenciada en Biología, actriz y, por sus actividades, asidua en las revistas ilustradas donde aparecen constantemente otras famosas o pretendientes de merecer el calificativo de ‘celebrity’. Entre influyentes y famosos (’influencers’ y ‘celebrities’) anda el juego.

La moda de recurrir sobre todo al inglés para ennoblecer o darle lustre a las profesiones y oficios cada día se extiende más en la sociedad española. No me sorprendería que un fontanero de los miles que ejercen la profesión en los ‘países que conforman España’, para no ser menos que una ‘celebrity’ de las que aparecen riéndose en cualquier televisión, porque la risa domina los espacios de entretenimiento, decida internacionalizar su profesión, y en lugar de fontanero, ponga en su tarjeta de identidad, ‘plumber’; y quién dice fontanero lo puede extender a otros oficios y trabajos. Los zapateros se convertirán en ‘Shoemakers’, los albañiles en ‘Bricklayers’, los peluqueros en ‘Hairdressers’ y los camareros en ‘Waiters’ y si son camareras, en ‘Waitresses’.

Los deseos de los españoles

Lo de ser ‘influencer’ (o cuentista) me trae a la memoria el pensamiento que hizo suyo mi abuelo paterno, Fernando Jiménez Astorga, allá por el 1875, cuando fundó con Carlos Lamothe Rivas las Bodegas Jiménez & Lamothe. Mi abuelo había terminado la carrera de ingeniero agrónomo en la Universidad de Downing, cercana a la ciudad de Newcastle (Inglaterra o Reino Unido de la Gran Bretaña).

En el libro editado en 1898 sobre las bodegas, insertó un pensamiento que hoy, en 2023, tiene vigencia. El texto era: «No hay industrias en España. Así se oye decir a cada instante y en toda ocasión. A lo españoles mismos: Estamos en un país desventurado, donde sólo existe afición a las delicias del ‘farniente’, a las corridas de toros, a la lotería, al juego; donde la usura es el único arte que prospera; donde el humilde hasta el grande, nadie sueña sino en vivir a expensas del caudal público».

Lo de vivir a expensas del caudal público sigue vigente en 2023. Ser funcionario de la administración local (Ayuntamiento y Diputación), de la Comunidad Autónoma o del Estado es la aspiración de miles o millones de españoles. Lo de la lotería y el juego no ha variado. Las quinielas, los cupones de la ONCE, la bonoloto y la primitiva forman parte de la vida del español medio. Y va a más.

Lo de las corridas de toros está en decadencia, pero en sustitución están el fútbol (masculino y ahora femenino también), el motorismo, el baloncesto, automovilismo y otros deportes.

Y, lo del ‘farniente’, tiene otra traducción más prosaica: pasarlo lo mejor posible.

Una de las ideas recogidas en el pensamiento recogido en el libro de referencia – la usura - se sustituyó por ser empleado de la banca, que no banquero, porque ese calificativo está reservado a media docena de españoles. Los banqueros en España son unos pocos y pese al movimiento feminista, solo hay una mujer banquera. Los empleados son, me matizó un director de una sucursal de un banco en Málaga, bancarios.

Ser funcionario o trabajar en un banco era una meta deseada; lo de ser funcionario sigue en pie. Lo de trabajar en la banca ya no es un puesto para toda la vida. Hoy los bancos cierran sucursales, se fusionan, se mecanizan... y despiden al personal de más de 50 años porque son viejos.

Bancarios he entrevistado a muchos a lo largo de los años; banquero, solo a uno. Fue en el centro de vacaciones Residencia San Jaime, en Estepona, construido por el Banco Español de Crédito para sus empleados. Su presidente, D. Jaime Gómez-Acebo, accedió amablemente a una entrevista a finales de los años 60, poco antes de su cese en el cargo. Contra la idea que tenemos de los banqueros fumando un puro habano mirando al resto de la humanidad por encima del hombro, el presidente de Banesto era de una sencillez admirable.

Políticos

Mientras nuestros adolescentes sueñan con ser influyentes (pero en inglés), los adolescentes de Estados Unidos sueñan, según me contó hace pocos años un ingeniero químico norteamericano, con ser políticos, un cambio que choca con la tradición del país donde la mayoría aspira a ser empresario creando industrias poderosas en todas las ramas habidas y por haber. Él mismo estaba sorprendido por el inesperado rumbo de las preferencias de sus compatriotas. Todavía, aclaro, no había accedido a la presidencia Donald Trump. Regía el país Obama.

La política en nuestro país, sin ánimo de ofender a nadie, tiene cada vez más adeptos. En mis tiempos, centrándome, por ejemplo, en los integrantes de la corporación municipal, escogidos a dedo primero y después en elecciones, al cumplir los cuatro años de rigor y cesar en el cargo, volvían a su profesión o actividad sin pretensión de repetir.

No voy a citar nombres, pero he conocido algunos casos que merecen ser recordados. El que más me impactó fue aquel que volvió a su puesto de verduras y hortalizas en un mercado de la ciudad. Otros volvieron a sus ocupaciones profesionales, conscientes de que su etapa de concejal o diputado o senador había terminado. Un médico había perdido parte de su clientela habitual, un funcionario se reincorporó a su puesto, otro a su comercio del que vivía antes de ser diputado provincial…

¿Ahora? Las puertas giratorias están a la orden día…, salvo excepciones.