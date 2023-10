El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado este lunes la celebración este pasado sábado en el estadio La Rosaleda de la capital de las finales de la Kings y Queens Cup.

El evento es una competición de Fútbol 7 en la que 12 de los mayores streamers y creadores de contenido hispanohablantes del mundo presiden los equipos participantes, que han competido cada semana hasta llegar al playoff.

De la Torre ha explicado que "las noticias que tengo son muy buenas", ya que, como ha precisado no pudo estar ya que tenía un asunto privado, un viaje programado a Bruselas para ver a su hijo.

"Pero la noticia que hemos tenido es lleno en la Rosaleda, impacto en la ciudad, he oído comentarios esta mañana de cómo está Málaga con motivo de la Kings League", además de que "ha estado Piqué", como le han comentado en la mañana de este lunes en la panadería donde compra el pan, ironizando con que "se ha convertido Piqué como en una referencia de algo de éxito para la ciudad", mostrándose "encantado" de que sea así.

Precisamente, las finales de la Kings y Queens Cup, evento organizado por la empresa Kosmos de Gerard Piqué, reunieron este pasado sábado 30.000 espectadores en Málaga. Pese a los datos, también hubo críticas relacionadas con el lanzamiento de fuegos artificiales con motivo del fin del evento.

De la Torre ha aludido a esas críticas y ha añadido que los fuegos artificiales "parece que no duraron mucho, parece que tenían todos los permisos". No obstante, ha incidido en que, "en cualquier caso, es un tema de cara a futuro, porque parece que tienen interés en que se pueda hacer de nuevo otro año aquí", abogando, por tanto, por ver "cómo se puede hacer de una manera que sea con el menor ruido posible" y "que sea bonito". "Alguna vez lo hemos hecho ese tema de fuegos artificiales que sean menos ruidosos a efecto de no molestar a nadie", ha señalado.

También en relación con La Rosaleda, pero de cara a futuro, y la posibilidad de que el estadio albergue alguno de los partidos del Mundial de Fútbol de 2030, ha hablado el regidor al ser cuestionado.

Así, en relación con la ampliación y reestructuración del campo de fútbol ha recordado que se trabaja en ello y ha destacado las gestiones llevadas a cabo como el estudio básico desde la Gerencia realizado en la etapa en la que estaba Raúl López como delegado y que es "válido tanto para el club como para los propietarios del estadio --Ayuntamiento, Diputación y Junta--", además de que "cabe hacerlo con inversión pública o con inversión privada". No obstante, ha aludido a que en la situación actual "el club ahora mismo no tiene recursos".

Eso sí, ha incidido en que es "un escenario que no hay que prolongarlo en el tiempo mucho", "cuanto antes se haga mejor", con el fin de que "para 2030 esté operativo y bien".

Así, ha dicho que "es un tema en el cual venimos interesándonos y tratando de que ese estudio no se quede parado. Se le pasó al club, para que el club lo tuviera y pudiera sobre ello reflexionar", ha abundado, por lo que "tendremos que ver entre las tres administraciones propietarias cuál es el mecanismo más rápido si el club sigue sin tener recursos".

"Es una inversión que habrá que matizar cuánto es el volumen total, de cierta importancia, pero que puede encajar en una iniciativa privada", ha afirmado.