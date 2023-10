Luis Luque es tan cercano y cordial como su padre, Pepe Luque Navajas, uno de los fundadores de la Peña Juan Breva de la que realizó sus estatutos y que presidió en cuatro ocasiones. Ligado a la peña desde su adolescencia, el nuevo presidente tiene en mente potenciar sus fondos y abrirla más a los jóvenes.

Lo de la Peña Juan Breva en su vida no es ningún capricho de última hora.

Desde el año 88 empecé a dejarme caer por aquí. La peña es como mi hermana mayor y de hecho fue una ‘creación filial’ de mi padre, por decirlo de alguna manera, y de otros muchos así que imagínate la vinculación.

Es decir que para usted, presidir la Peña Juan Breva con su bagaje personal y familiar...

Es un honor. Son 35 años de frecuentar la peña, he tenido distintos cargos, he sido vicepresidente en varias etapas y ahora, pues me tocaba. Este año se cumplieron 65 de su creación y estamos celebrando una serie de actividades y actos conmemorativos. Además, el 16 de noviembre, la peña recibirá en Sanlúcar de Barrameda un premio a la institución flamenca más relevante el último año.

¿Cuántos socios tienen?

Somos una asociación cultural sin ánimo de lucro y de utilidad pública que tiene 190 socios. De hecho, una de las asignaturas pendientes es rejuvenecerla. Tenemos socios jóvenes pero la mayoría están entre los 65 años en adelante, por eso queremos aprovechar la amabilidad de unos contactos en la Universidad para tratar de acercarnos un poco a los conservatorios, para que los estudiantes tengan una alternativa más que conocer, ya sea dentro de su ámbito de estudios o por pura afición. Estamos abiertos a los jóvenes, a todos los artistas que ahora mismo estén estudiando, ya sea de baile, de toque o incluso de cante. Queremos que la gente vea que no somos un grupo de carcas puristas que miramos de reojo a cualquiera que entra por la puerta. Tenemos una barra abierta a cualquiera y los martes hay sesiones de estudio, sesiones magistrales abiertas al público que son ‘perlas’ y para cualquier aficionado, una vía maravillosa de entrada a la peña.

¿Son la peña flamenca más antigua de España?

La Peña La Platería de Granada, teóricamente la más antigua, no lo es porque su creador la cerró y desapareció. Estuvo muchos años sin actividad ni sede hasta que en el año 65 volvieron a ponerle el nombre de La Platería, así que en puridad la Peña Juan Breva es la más antigua de España y la que lleva de forma continuada 65 años, que no es el caso de la de Granada.

En este edificio, una cesión municipal, cuentan con un importante archivo flamenco y con el Museo de Arte Flamenco. ¿Qué planes tienen para estos equipamientos?

Tenemos un valiosísimo archivo documental que, en cuanto a la fonografía, se remonta a 1889: contamos con cilindros de cera y luego con más de 4.000 discos de pizarra hasta el año 50, además de discos de vinilo y compactos. Como asociación sin ánimo de lucro nuestros principales recursos son las cuotas de los socios pero precisamente, como este año se han cumplido 50 del Museo de Arte Flamenco -comenzó en 1973- tenemos un proyecto de aunar la digitalización y catalogación de todo el fondo fonográfico, para que puedan frecuentarlos investigadores, estudiantes y aficionados. Pero para eso sí que necesitaremos un proyecto sólido y un soporte económico importante. En este sentido, sería estupendo también poder potenciar el museo, que ahora mismo abre de lunes a sábado de 10 a 2 con una aportación muy simbólica de 2 euros. Pero hasta que no tengamos algo más profesionalizado no podemos pedir más, por eso nos gustaría contar con el respaldo de alguna institución pública o privada para potenciarlo.

Antes ha recalcado que no son «carcas puristas» del flamenco. ¿Me lo explica?

Entre nuestros postulados está el velar por la pureza, propagar enseñando y seguir aprendiendo, pero hay que entender que la pureza puede estar en cualquier sitio. Si aquí viene un aficionado nuevo y sin pretenderlo crea cualquier otra cosa, eso es pureza. Otra cuestión es que te metas en un estudio de grabación con no sé cuántos percusionistas y músicos y quieras incluirlo en el fenómeno flamenco. El fenómeno flamenco, como viene del pueblo, ha sido completamente espontáneo. Camarón fue un revolucionario pero purísimo porque era un genio y así hay que entenderlo.