El Ayuntamiento de Málaga lanzó ayer un mensaje de tranquilidad al sector de la distribución de cara a la futura puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que restringirá el tráfico de los vehículos más contaminantes y de mayor antigüedad a una zona de Málaga de 436 hectáreas de extensión que incluye el Centro Histórico y algunas zonas adyacentes. El Área de Movilidad, que ya está trabajando para empezar a elaborar en estos meses la ordenanza municipal de movilidad sostenible que rija la ZBE, tiene previsto establecer un periodo transitorio podría ser de dos o de cuatro años a partir de su aprobación para dar tiempo a que el parque móvil malagueño se vaya adecuando de forma progresiva a las exigencias de esta nueva normativa que Europa impone a las ciudades de más de 50.000 habitantes. Así lo comentó ayer la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, durante su participación en unas jornadas organizadas por la federación empresarial Málaga Comercio, que integra a buena parte del sector malagueño comercial y de distribución.

La cuestión no es baladí porque actualmente una gran parte de los vehículos que circulan por Málaga no cumplen con los requisitos ambientales que plantean las ZBE y, por tanto, no disponen de las etiquetas ‘cero’, ‘Eco’ y ‘c’ (que son las que no van a tener problema en estas nuevas zonas). Según los datos aportados por Hernández, que son los que maneja la DGT a cierre de 2022, el 44,4% de los vehículos comerciales matriculados en Málaga (15.800 del total del total 35.593 existentes) no disponen de ninguna etiqueta de calidad ambiental lo que, de cara a la futura implantación de la ZBE, les imposibilitaría circular por la zona. Otros 11.100 sólo cuentan con la denominada etiqueta B (o amarilla), con lo que, aunque sí podrían acceder, lo harían tendrían ciertas restricciones circulatorias.

En el caso de los turismos, por ejemplo, la tasa de vehículos sin etiqueta (y que verían, por tanto, privado su acceso a la ZBE) sería del 28,% del total (80.500 de los 282.534 que hay en Málaga). Hay también más de 92.000.

Hernández explicó que la futura entrada en vigor de la ordenanza, que el Ayuntamiento quiere elaborar de forma consensuada con todos los sectores, no equivaldrá de forma inmediata a las restricciones de circulación, aunque sí pondrá en marcha el contador para que, tras el plazo de moratoria que se estipule, los vehículos sin etiqueta sí se vean afectados en la prohibición de acceder a la ZBE. El control de los accesos se realizará mediante un sistema de lectura de matrículas que comprobará la etiqueta ambiental con la que cuenta cada vehículo.

"Son cosas de las que tenemos que empezar a hablar ya, a partir de la ordenanza. Tenemos que ponernos a trabajar ya en esas soluciones", comentó la concejala a los representantes del sector y de las distintas empresas presentes en estas jornadas. El Ayuntamiento tiene encargado desde el año pasado un estudio que le sirva de diagnóstico inicial para empezar a trabajar en la ordenanza.

Hernández también se refirió a la intención del Consistorio de aprovechar la ordenanza para crear también una oficina técnica de la distribución urbana de mercancías que aborde todas las cuestiones de este sector.

Además, remarcó la necesidad de regular el tiempo de carga y descarga durante horario diurno de los vehículos de reparto de cara a la ordenanza. La norma habla de entrada de un ‘tiempo prudencial’, pero el Ayuntamiento quiere consensuar con el sector un tiempo determinado para que pueda así vigilarse su cumplimiento de forma estricta y no a partir de criterios subjetivos. También mostró su preferencia de que la distribución apueste por el horario nocturno, aunque las empresas presentes le recordaron a Hernández que eso es difícil de aplicar para ciertos segmentos, como la hostelería de apertura más tardía.