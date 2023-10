Una de las grandes novedades de la campaña de vacunación 2023/2024 frente a la gripe y el covid-19 es la inclusión de los fumadores como grupo de riesgo a los que se recomienda que se vacunen contra la gripe. De manera que, a partir de diciembre, coincidiendo con la cuarta fase de vacunación, los fumadores malagueños mayores de 18 años podrán solicitar una cita para inmunizarse frente a la gripe.

Es la primera vez que la Junta de Andalucía ha decidido incluir a las personas fumadoras como grupo diana al que recomiendan vacunarse frente a la gripe, y que podrán hacerlo a la vez que las personas que conviven en el hogar con personas mayores de 60 años o con personas de riesgo, en función de la disponibilidad de las dosis, según se indica en el documento de ‘Instrucción de Vacunación frente a gripe y covid-19, Andalucía 2023-2024’, de la Consejería de Salud.

Mayor riesgo de complicación

El motivo por el que se ha decidido incluir a los fumadores en las recomendaciones de vacunación se debe a que tienen un riesgo de mayor complicación frente a la gripe. Álvaro Martínez, especialista en Neumología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y responsable de la consulta de Deshábito al Tabaco, considera que es una medida «estupenda», ya que los fumadores tienen más probabilidad de sufrir una agudización y, por tanto, «tener que tomar más antibióticos a lo largo del año, hacer múltiple visitas a urgencias, ser ingresados, y, esperemos que, en el menor de los casos, fallecimientos». La razón de estas posibles complicaciones se debe a que el tabaco irrita el epitelio de los bronquios, es decir, «la piel de los bronquios por dentro», haciéndoles más vulnerables a las infecciones, según las explicaciones de Martínez.

Otro beneficio de esta medida, según el especialista, es que la vacuna no solo protege a la persona únicamente fumadora, sino a todos aquellos pacientes infradiagnosticados que, sin saberlo tienen alguna otra enfermedad relacionada con el tabaco.«Estos fumadores, en muchos casos, tienen por culpa del tabaco enfermedades respiratorias y no respiratorias sin diagnosticar, porque no han acudido al centro de salud o no se han hecho pruebas, y que les hacen aún más vulnerables», apunta el neumólogo, que señala que, si tuviesen consciencia de estas otras afecciones estarían incluidos en algunos de los criterios de riesgo anteriores.

Enfermedades sin diagnosticar

«Una persona de 40 años que lleva fumando desde los 15, puede llevar su vida más o menos normal, a lo mejor se asfixia un poquito más de la cuenta, pero no es consciente, porque no se ha hecho una prueba, de que, por culpa del tabaco tiene un EPOC, que es una enfermedad crónica, que lo hace más vulnerable a infecciones respiratorias», explica Martínez, que destaca que, al incluir a los fumadores en la vacuna de la gripe se incluyen también estos perfiles que, sin saberlo, tienen un potencial de enfermedad mayor.

En este sentido, el especialista cree que el incluir a las personas fumadoras como subgrupos de enfermos especiales (junto con los diabéticos o los enfermos crónicos), puede ser una oportunidad para que tomen consciencia de que el tabaquismo es ya una enfermedad reconocida, y les anime a intentar dejarlo.

Vacuna no obligatoria, pero recomendada

Cabe recordar que la vacunación no es obligatoria, sino opcional, aunque los neumólogos y autoridades animan encarecidamente a que toda la población diana se inmunice. Según las Junta, se considera tabaquismo al «fumador de al menos un cigarrillo diario». Por su parte, el doctor Martínez subraya que «fumador es el que fuma. Ya hablaremos si es fumador social o de otro tipo. Pero cualquier persona que tenga el hábito, es fumador».

Desde la Consejería de Salud, se espera que esta medida ayude a reducir los casos de problemas respiratorios derivados de la gripe, que todos los años provoca ingresos hospitalarios. «El objetivo es evitar que los fumadores, que son gente que potencialmente puede encontrarse peor al pasar la gripe, se eviten el mal rato y posibles complicaciones», subraya el neumólogo, que espera que este grupo se quede de forma habitual entre los llamados a vacunarse de la gripe.

Aumento ingresos hospitalarios

«Todos los años aumenta de forma significativa el número de ingresos en neumología por la gripe. El año pasado llegamos a tener 99 camas ocupadas durante los meses de invierno debido a enfermedades respiratorias», advierte el especialista del Hospital Clínico, que hace hincapié en la importancia de que la población llamada a la vacunación, incluidos los fumadores, se inmunicen para protegerse y evitar complicaciones que pueden conllevar un ingreso hospitalario.

Para reducir el impacto de las infecciones durante el otoño y el invierno, la Consejería de Salud ha activado en sus centros sanitarios el Plan de Alta Frecuentación 2023-2024, para evitar la sobrecarga en el sistema sanitario durante la temporada de gripe y Covid-19 y abordar de una manera coordinada la previsible mayor demanda y el incremento de complejidad de los pacientes asistidos durante la temporada de otoño-invierno.