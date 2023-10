A sus 29 años, Alberto Díaz empieza a recolectar lo sembrado durante años. A la Eurocup de 2017 y la Copa del Rey de la temporada pasada con el Club de Los Guindos, su particular vitrina ya suma también el Eurobasquet de 2021 con la selección española. Un combinado nacional, la familia, que luchará en el próximo mes de julio para clasificarse para los JJOO de París 2024, el sueño deportivo por cumplir de nuestro Premio Deporte 2023.

¿Qué supone para usted recibir el Premio que le otorga La Opinión de Málaga?

Es un verdadero honor que hayan pensado en mí para recibir este premio. Estoy muy contento de que La Opinión de Málaga me dé este galardón.

¿Sigue pensando que todo es un sueño? Ha ganado la Eurocup del 17, el Eurobasquet del 21, la Copa del Rey de este 2023, su participación en el Mundial con la selección... ¿Pensaba que su carrera iba a estar jalonada con tantos éxitos?

No. Es algo que soñaba y que anhelaba y esos sueños se han convertido en realidad. Nunca pensé que pudiera tener estos éxitos, esta carrera, a día de hoy.

Alberto, ¿sueña con jugar unos Juegos Olímpicos con la selección española? El año que viene se celebra París 2024, pero primero habrá que pasar un preolímpico que tiene pinta de que va a ser muy duro, justo un par de semanas antes de que comience la competición y prácticamente sin descanso tras las finales de la ACB.

Sí, sí, sería todo un sueño. El anhelo de todo deportista es asistir, participar y competir en unos Juegos Olímpicos. Primero España tiene que clasificarse y después tengo que entrar a formar parte del equipo, porque tener una plaza está muy complicado por el nivel de los compañeros que hay, y no te voy a negar que para mí sería un sueño conseguir esa plaza y disfrutar de unos JJOO.

Si se habla de jugadores de baloncesto malagueños, el aficionado cita a Berni Rodríguez, cita a Carlos Cabezas y también ya cita a Alberto Díaz. ¿Qué piensa?

Pues que Carlos y Berni son dos leyendas aquí en Málaga. Lo que sí siento es que en mi ciudad me han reconocido en todos los momentos y siempre me han cuidado. Cuando necesité algo siempre estuvo ahí. No sé si soy profeta o no, pero sí sé que en Málaga siempre me han abierto las puertas de todo.

Recientemente ha firmado la renovación con Unicaja hasta el año 2028, en el que cumplirá 34 años. ¿Se ve acabando su carrera deportiva en el club de Málaga?

Sería un sueño. Algo que siempre he soñado, algo que siempre he deseado y ojalá sea así. En deporte profesional todo es muy complicado y nunca se sabe, pero sí que me haría mucha ilusión acabar mi carrera deportiva en Unicaja.

En la cancha es lo que se llama un especialista defensivo. ¿De dónde le nace esa cualidad cuando sobre todo en el baloncesto moderno destacan los anotadores o los pivots que intimidan?

Realmente no lo sé. Creo que es algo innato, desde pequeño se me daba bien defender y con ese aspecto de mi juego contribuía a ayudar al equipo. Creo que de lo que se trata al fin y al cabo es de encontrar aquello donde uno se siente cómodo y siempre mirando por el equipo.

Alberto, con la buenísima temporada que se hizo el año pasado en Unicaja y la renovación de prácticamente todo el bloque de jugadores, ¿qué se puede esperar del equipo en la temporada que acaba de empezar? ¿Se puede plantar cara, como el año pasado, a Madrid y Barça? ¿Quizás ganar la competición europea, la BCL? ¿Hay que ser más ambiciosos con los objetivos del equipo, con los objetivos deportivos?

Soy de los que piensa que la ambición tiene que ser la misma. Hemos formado un equipo muy ambicioso, con ganas de lanzar el equipo y luchar por todo. Es evidente que hacerlo igual que el año pasado será muy complicado, pero todos estamos convencidos de que queremos seguir mejorando como jugadores, como equipo y sobre todo intentar ayudar al club a seguir creciendo. Las expectativas son muy altas.

¿Sigue la NBA?, la ha tenido como objetivo en algún momento de su carrera. ¿Qué opina del baloncesto americano comparándolo con el europeo?

He tenido épocas en las que he seguido más la NBA que ahora. Es una realidad que cualquier jugador de baloncesto tiene in mente la NBA, sobre todo cuando demuestras que estás a buen nivel. El baloncesto europeo y el americano son muy diferentes, con sistemas de juego diferentes y, sobre todo, con jugadores muy diferentes. Creo que Europa cada vez se está acercando más al nivel de la NBA, pero es cierto que la manera de jugar es totalmente distinta.

¿A qué jugadores admira? ¿Contra quién le gustaría jugar y todavía no lo ha hecho? ¿Qué jugador ha sido el más difícil de defender y quién es el mejor jugador de la historia reciente del baloncesto para Alberto Díaz?

Muy complicado contestar estas preguntas. Admiro mucho a jugadores como Sergi Llull y Marcelinho Huertas, que siempre hacen cosas diferentes. Si hablamos de defensas complicadas tengo que citar otra vez a Llull, a Campazzo, a Schroeder (el base alemán que hace un mes se proclamó campeón del mundo) y Luka Doncic. Tengo la ilusión de jugar algún día contra Stephen Curry, y los tres jugadores que creo que ahora están en la cúspide del basquet son precisamente tres europeos que juegan en la NBA: Jokic, Antetokoumpo y Doncic.