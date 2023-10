Alberto Díaz saborea aún las mieles del triunfo en un 2023 que recordará durante muchos años gracias a la Copa del Rey obtenida en Badalona y el gran papel realizado por Unicaja en la ACB, la BCL y más recientemente en la Supercopa de España.

El jugador de baloncesto Alberto Díaz (Málaga, 1994) forma parte de la primera plantilla de Unicaja Baloncesto, equipo en el que desempeña el papel de capitán. Tras pasar por todas las categorías de la cantera, debutó con el primer equipo el 26 de abril de 2012, en la pista del Joventut de Badalona, con 18 años y 3 días de edad.

Este año 2023 que ya entra en su esprint final, ha sido especialmente positivo para el base malagueño, que en febrero se proclamó campeón de la Copa del Rey de Badalona, en mayo participó con su equipo en la Final a 4 de la Basketball Champions League, en junio peleó hasta semifinales en el play off por el título de la Liga y hace ahora un mes, en septiembre, fue subcampeón de la Supercopa Endesa de Murcia.

Para completar este 2023 de ensueño, el jugador cajista se convirtió en Pregonero de la Feria de Málaga el pasado agosto, solo unas semanas antes de que el base malagueño y el Unicaja anunciaran la ampliación del contrato del capitán cajista, que vestirá de verde y morado hasta junio de 2028, agrandando así su enorme leyenda y que le puede poner a la misma altura en número de partidos jugados (ahora mismo el base pelirrojo acumula 403 encuentros con el club) con dos auténticas leyendas del conjunto malagueño como son los campeones del mundo Berni Rodríguez y Carlos Cabezas, que vistieron la elástica verde 683 y 505 partidos, respectivamente.

Díaz ha pasado ya, además, a la historia del baloncesto español al conseguir la medalla de oro en el Europeo celebrado en septiembre del año pasado. Además, entre sus próximos objetivos con el combinado nacional están, si el seleccionador Sergio Scariolo lo considera necesario, clasificar a nuestro país para los JJ.OO. de París 2024 en un torneo preolímpico que se celebrará tan solo dos semanas antes de la cita francesa y que puede suponer en caso de clasificación los primeros Juegos en la carrera deportiva del base malagueño.

Graduado en Ciencias de la Educación, máster en Gestión Deportiva por la Universidad de Salamanca, máster en Programación Didáctica y Competencia Digital y máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, Alberto Díaz es un ejemplo para cualquier joven jugador de que con trabajo, esfuerzo y humildad se pueden alcanzar todos los sueños.

«Como persona, yo tengo la suerte de vivir en mi ciudad, estar en mi club, con mi gente, con mi familia y no salir de mi rutina diaria con mis padres, con mi pareja, con mis amigos. Quizá eso sí que me hace ser yo en cada momento y, cuando te crees un poco más de lo que eres, te paran los pies», reflexionaba Alberto Díaz en la web de la FEB sobre cómo le ha cambiado en este último año de vértigo su vida en las canchas de baloncesto, con éxitos como la Copa del Rey ganada en Badalona al Lenovo Tenerife o la Final Four de la BCL celebrada en Málaga.