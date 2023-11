Blanca Hermana lidera los designios de Denso Ten España, una empresa española y malagueña pero con una filosofía japonesa de hacer las cosas en un sector, el de los componentes electrónicos, que sufrió mucho durante la pandemia y en ejercicios posteriores, pero que ya recobra el pulso gracias al magnífico trabajo de los cerca de 600 empleados que trabajan en la sede malagueña del polígono de Guadalhorce.

¿Qué significa para Denso Ten España este reconocimiento que le otorga La Opinión de Málaga?

Que un medio de referencia en la provincia como La Opinión nos otorgue una distinción de tanto prestigio, es una gran alegría, un honor y un orgullo para todos los que en el pasado han formado parte de esta compañía y, por supuesto para todos los que actualmente formamos parte de ella. Todos son y han sido importantes para llegar hasta aquí y partícipes de esta distinción.

Además en este año, en el ejercicio que se cerró el 31 de marzo, rondaron una facturación de unos 200 millones de euros, lo cual es el récord de ventas de esta compañía. ¿Cuál es su valoración?

El último año que hemos cerrado ha sido muy bueno a pesar de haber tenido muchas dificultades por el entorno global pero, haciendo las cosas bien y, sobre todo, con un equipo humano tan bueno como el que tenemos, las dificultades se convierten en retos y se ha conseguido un resultado muy bueno.

Para quien no conozca a Denso Ten, ¿cómo definiría la empresa y qué tipo de servicios y actividad prestan?

Denso Ten es una compañía industrial que se dedica a fabricar dispositivos electrónicos para distintos sectores con tecnología punta, alta calidad, de forma flexible y con un coste competitivo. Denso Ten es una compañía japonesa que trabaja en mejorar los procesos para garantizar el resultado. Aplica el sistema lean manufacturing en todos sus procesos y tiene un nivel alto de digitalización para mejorar la gestión, la calidad, los costes y la flexibilidad. Contamos con una plantilla muy cualificada, con un nivel alto de compromiso y con una actitud muy positiva. El objetivo de nuestra compañía es ser la mejor planta de Europa en fabricación de electrónica, ser capaces de fabricar productos que superen las expectativas de los clientes. La compañía ha cumplido 46 años y nunca ha dejado de tener al cliente siempre en el centro. Dotamos de un lugar seguro a nuestros trabajadores, cuidamos el medio ambiente y colaboramos con la sociedad, es decir, utilizamos la tecnología para ponerla al servicio del cliente, de los trabajadores y de la sociedad. Realizamos actividades y tenemos programas con el objetivo de CO2 neutral, 0 emisiones y para que el entorno de trabajo sea seguro y no tenga riesgos para los empleados.

Además generan mucho empleo. Han pasado de 472 a cerca de 600 empleados en el último año. ¿Cuál es el perfil del trabajador de Denso Ten? ¿Cuál es la expectativa de crecimiento para los próximos años?

En 46 años de historia, hemos tenido situaciones muy distintas pero ahora estamos en un buen momento. Tenemos un sistema flexible para adaptarnos a la demanda del cliente y seguimos trabajando para conseguir nuevos productos y negocios que doten de estabilidad a la compañía y consecuentemente a la plantilla que ahora es alta. Pertenecemos a un grupo japonés, y en Denso Ten, en Málaga disponemos de personal de perfiles muy distintos que nos permiten cubrir las distintas áreas de la compañía. En general, la mayoría es de perfil técnico, con formación y experiencia en distintas especialidades; Ingeniería, Calidad, Desarrollo, IT, Financiero y otros. Y dentro de nuestra estructura de personal, tenemos un grupo de IT de alta calidad que desarrolla internamente herramientas para facilitar y mejorar la gestión en todas las áreas de la compañía. Ello pone de manifiesto que disponemos de los medios humanos y tecnológicos necesarios para cubrir nuestras necesidades de forma interna, aunque, en alguna ocasión, cuando se trata de actividades que no corresponden a nuestro core, acudimos a la colaboración de empresas externas. Y, sobre todo, contamos con el soporte de la casa matriz, lo cual representa una ventaja adicional muy importante.

¿Cómo analiza la CEO de Denso Ten la irrupción de la Málaga Tecnológica?

Creo que Málaga está en un momento clave para el desarrollo a futuro, la llegada de empresas tecnológicas facilita el crecimiento de todas a través de la colaboración, actualmente la colaboración es una herramienta clave para seguir creciendo y tener empresas de alta tecnología con las que podemos colaborar es una posibilidad que hasta hace poco no teníamos tan a la mano. Pensando en inconvenientes, subirán los costes y será más difícil ser competitivos en compañías como la nuestra cuya función es la fabricación, es posible que haya dificultades para atraer talento en algunas áreas o especialidades concretas pero mejoraremos para ser más atractivos. Otro efecto positivo es que la situación ayudará a que la Universidad mejore en aquellos perfiles que son más demandados y se adecúen a las necesidades del mercado de trabajo.

¿Se sienten un poco pioneros, ser el germen de esa «tecnologización» de una Málaga en la que predominaba mayoritariamente el sector servicios?

Sí, la llegada de Fujitsu a Málaga en el año 1977 y las dificultades de finales de los 80, provocaron el nacimiento de algunas empresas y del PTA ahora Málaga TechPark. La colaboración de nuestra compañía en el desarrollo de algunas de las principales empresas de los años 90 de forma directa unido a que algunos de los trabajadores de la compañía combinaban su actividad con la Universidad hace que nos sintamos pioneros en el desarrollo de la tecnología en Málaga.

¿Qué queda en Denso Ten del tan elogiado «Espíritu Fujitsu»?

Denso Ten es una Empresa de Capital japonés 100% y el Espíritu no ha cambiado, sus integrantes lo llevamos en el ADN. Quizá los jóvenes sean menos conscientes del espíritu original, pero el ADN es japonés independientemente de cómo nos llamemos.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta Denso Ten?

El reto siempre es el mismo, demostrar que somos los mejores en lo que hacemos, cumplir con las expectativas de los clientes, procurar ofrecer estabilidad a la plantilla dotándola de actividad, responder con beneficios a los accionistas, y aportar a la sociedad y a la comunidad local una determinada cultura de responsabilidad en la contribución al desarrollo económico y generación de empleo.

¿Cómo han integrado en su actividad la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente?

En el año 1998 nos certificamos en medio ambiente, fuimos la primera empresa que se certificaba. Estamos concienciados y cada año incorporamos nuevas medidas para contribuir al desarrollo sostenible, instalación de paneles solares, reciclaje, eliminación del uso de papel en el día a día de los talleres, ahorro de energía y respeto a la normativa comunitaria sobre la protección del medio ambiente. Adicionalmente, hacemos campañas y actividades en las que participan los empleados y sus familias, ya hemos plantado más de 1.200 árboles y tenemos objetivos concretos relacionados que afectan a todas las áreas como el de 0 emisiones, «CO2 neutral» común a todas las empresas del grupo. Sin embargo, siguiendo la filosofía de la mejora continua, no nos conformamos, pensamos que siempre se puede hacer más y mejor.