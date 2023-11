El pasado fin de semana, la plataforma Marea Blanca convocó en las ocho capitales andaluzas movilizaciones en defensa de la sanidad pública. Una de sus principales reivindicaciones y motivos de manifestación eran las demoras en Atención Primaria, que en algunos casos llegan a alcanzar los 15 días de espera para ser atendidos por un médico de familia.

«La demora para una primera cita es de 7 a 15 días, y muchas encima son telefónicas, lo que hace que se pierda esa conexión paciente-médico que había antes», denuncia Mercedes Sánchez, portavoz de Marea Blanca en Málaga, que insiste en que la Atención Primaria es la base del edificio de la sanidad, y que si esta no funciona, empieza a fallar todo lo demás. «Si una persona se levanta mal o tiene un dolor y ve que no se le atiende en tiempo y forma, se va a urgencias y estas acaban saturándose», subraya.

Desde la plataforma denuncian también el mal funcionamiento de la aplicación de Salud Responde que, según Sánchez, debería llamarse «salud no responde», pues asegura que no funciona y que es muy difícil conseguir cita a través de la misma, pues la respuesta habitual suele ser un mensaje que dice que «en estos momentos no podemos agendar la cita solicitada» y que «si necesita atención sanitaria acuda a su centro de salud». «Al final, si quieres intentar conseguir cita más te vale ir a las ocho de la mañana al centro de salud, porque como vayas al mediodía no te la dan hasta dentro de 15 días», resalta la portavoz de Marea Blanca.

A este respecto, María Ángeles Bernal, responsable de Atención Primaria del sindicato Médico de Málaga, destaca que el que estén las agendas cerradas dificulta saber con certeza cuál es la lista de espera auténtica. «El calendario no está abierto totalmente, sino que está limitado y lo van abriendo periódicamente», explica la responsable, que ratifica que por Salud Responde es muy complicado obtener cita. Una situación especialmente perjudicial para el paciente que, por ejemplo, con 82 años, no puede estar haciendo cola en el centro de salud para pedir cita.

Desde el Sindicato Médico de Málaga aseguran que ser atendido el mismo día no suele ser posible y que, aproximadamente, la demora suele ser de una semana. No obstante, respecto a las citas, Bernal destaca que se pierden miles de ellas anualmente porque no son anuladas por los pacientes, «quitándoles el hueco a uno que le haga falta».

Por su parte, la Consejería de Salud y Consumo asegura que la demora a día de hoy en Atención Primaria en Andalucía es de 3,25 días en consulta presencial y 3,9 en consulta telefónica. En cuanto a pediatría, la espera se reduce a dos días y 2,7 en consulta telefónica.

Función de prevención

Tanto Sánchez como Bernal subrayan que la Atención Primaria, además de atender las urgencias diarias, cumple con un papel fundamental en la detección precoz. «La Atención Primaria es la entrada del sistema sanitario y los médicos de familia tienen capacidad para resolver muchísimo, siempre que se les otorgue el tiempo y las herramientas necesarias para ello», señala Bernal, que hace hincapié en la función esencial de prevención primaria y secundaria que ejercen estos profesionales ante patologías cardiovasculares, cánceres, infecciones respiratorias, así como en el seguimiento de patologías crónicas para evitar complicaciones.

«Hay que darle a la primaria el valor que realmente tiene, porque el tener un buen seguimiento por tu propio médico de familia durante una serie de años, disminuye la mortalidad», afirma la doctora.

El problema a día de hoy es que las condiciones no les permiten desarrollar sus capacidades y darle «todo ese beneficio que la población se merece». Bernal denuncia que no están teniendo toda la ayuda que necesitan y que, en la mayoría de los centros, ni siquiera se cumple el límite de las agendas con el que se ha comprometido la Consejería hasta en dos ocasiones, de establecer un número máximo de 1.300 pacientes para reducir la presión asistencial y que los médicos puedan trabajar correctamente.

Plantillas insuficientes

«Hay una plantilla de médicos insuficientemente dotada, con lo cual es imposible que tú puedas llevar a cabo tu trabajo de forma eficiente y responsable», afirma la responsable de Atención Primaria, que asegura que no se crean nuevas plazas, haciendo referencia al último acto de contratación.«En el Distrito Sanitario Málaga no hubo ni una oferta para médicos de familia de las interinidades que salieron», explica Bernal.

A esta falta de plantilla, se suma que hay bajas laborales, jubilaciones e incluso reducciones de jornadas que no se están cubriendo. «Hay centros en los que, además de haber una estructura insuficiente, fácilmente cuentan con cinco médicos menos cada día. De manera que, además de encontrarte con una plantilla insuficientemente dotada, tienes que hacerte cargo de las ausencias del resto de compañeros», denuncia Bernal.