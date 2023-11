Vecinos de Huelin reclaman que la Zona Acústicamente Saturada incluya la calle Río Rocío

Los vecinos de Huelin, en Carretera de Cádiz, han recibido con una sensación agridulce la noticia de que el Ayuntamiento de Málaga declarará como Zona Acústicamente Saturada (ZAS) un tramo del bulevar principal del barrio, la calle Tomás Echeverría.

Esta declaración solo abarcará el tramo de esta calle en su extensión desde el Paseo Marítimo hasta la intersección con la calle Antonio Soler, donde se concentra un gran número de negocios de hostelería y restauración.

Sin embargo, no incluirá la calle Río Rocío, en la que el consistorio también realizó mediciones para determinar si el nivel de ruido sobrepasaba los máximos recogidos en la Ordenanza municipal para la Prevención y Control de Ruidos y Vibraciones.

Como señaló el propio Ayuntamiento en un comunicado, tras realizar las mediciones se concluyó que solo una parte del area estudiada «incumple los objetivos de calidad acústica», por lo que excluye la calle Río Rocío de la zona ZAS.

Eso es lo que, precisamente preocupa a los vecinos de Huelin, que aseguran que van a presentar alegaciones al proyecto ZAS con el objetivo de que el Ayuntamiento de Málaga incluya esta vía en el Plan Zonal Específico, además de Tomás Echeverría.

«No sé cómo se habrán hecho las mediciones pero los vecinos no están de acuerdo porque dicen que Río Rocío, sobre todo una parte, sí se puede cambiar como ZAS porque reunía las condiciones del ruido que hay», explica el presidente de la asociación de vecinos Torrijos de Huelin, Francisco Moya, que critica, además, que el Consistorio no les ha informado correctamente sobre la medida, que principalmente han conocido por la prensa. «Vamos a presentar unas alegaciones que los propios vecinos han elaborado y se lo vamos a mandar al distrito para conocimiento de ello, porque no se ha hecho como se debiera hacer».

Moya explica que los vecinos siguen sufriendo un exceso de ruido y de ocupación de la vía pública, por lo que exigen que se cumpla la normativa. «Algo se estaba haciendo mal en Huelin y ahí está la muestra».

«Los vecinos han reaccionado con revuelo porque la mayoría de ellos piensan que calle Río Rocío también tendría que estar incluida en esa zona ZAS», insiste la presidenta de la asociación de vecinos Parque del Mar, Isabel Romero. «Queremos hacer hincapié en que el Ayuntamiento de Málaga, el equipo de gobierno, oiga a los vecinos».

Romero señala que los vecinos aún no han recibido el informe con los resultados de las mediciones acústicas que se hicieron en octubre del año pasado, fechas con las que no estaban de acuerdo los residentes afectados al considerar que no cubre la época en la que sufren mayor ruido como, por ejemplo, el verano.

«Los vecinos dijeron que no estaban conformes porque no se estaban realizando en fechas en las que seguro iban a dar unos niveles de ruido superiores», continúa la presidenta de la asociación de vecinos Parque del Mar. «Queremos hacer hincapié en que el Ayuntamiento de Málaga, el equipo de gobierno, oiga a los vecinos».

Puertas y ventanas cerradas a partir de las 23 horas

La declaración de Tomás Echeverría como ZAS implicará una serie de restricciones de horario y de concesiones de licencia para nuevas aperturas de negocios.

Así, a partir de las 23.00 horas, los establecimientos de hostelería con y sin música y los establecimientos de ocio y esparcimiento ubicados en la Zona Acústicamente Saturada funcionarán con puertas y ventanas cerradas y propietarios de los establecimientos deberán velar, disponiendo de los medios necesarios, por que los usuarios al entrar y salir no produzcan molestias al vecindario. Desde las 23.00 hasta la hora de cierre deberán designar a una persona responsable de garantizar, de manera proactiva, este aspecto.

Sobre las terrazas, la declaración obligará a adelantar el horario de cierre respecto al actual (2.00 horas), tal y como se viene aplicando en el resto de ámbitos declarados ZAS. Así, en otoño e invierno deberán ser retiradas a las 00.30 horas de lunes a viernes y a la 1.00 horas los sábados y domingos, mientras en primavera y verano podrán permanecer instaladas hasta la 1.00 horas de lunes a viernes y hasta las 1.30 horas los fines de semana.

Eso sí, se contemplarán excepciones en periodos festivos como Semana Santa, Navidad, Carnaval o Feria, así como aquellas fechas que, con carácter excepcional y un máximo de 20 días al año, acuerde motivadamente al inicio de cada año la Junta de Gobierno Local.

Seguimiento

La declaración ZAS incluye la creación de una mesa de trabajo integrada por representantes del sector hostelero, vecinos y el Ayuntamiento para el seguimiento, valoración y eficacia de las medidas adoptadas; la implantación de un sistema continuo de monitorización y gestión de la contaminación acústica en el ámbito territorial; el desarrollo de campañas de concienciación y sensibilización social; o la mejora del aislamiento de las fachadas.