El verano de 2023 cierra con un balance "muy positivo" para la práctica totalidad de los destinos turísticos españoles (entre ellos Málaga capital y la Costa del Sol) en relación con los ingresos del año pasado y los de 2019. El aumento medio ha sido del 23,3% en relación con la prepandemia entre junio y septiembre, y ha tenido mayor intensidad en los destinos vacacionales de costa (22,2%) que en los urbanos (18,1%).

Así se refleja en el 'Barómetro de la rentabilidad y empleo de los 100 principales destinos turísticos españoles' de este verano, realizado por Exceltur, que destaca que la mejora de ingresos se explica en la mayor parte de casos por el aumento en los precios mientras las ocupaciones a nivel nacional no alcanzan todavía los valores del verano de 2019 (1,5%).

La Costa del Sol con un 29% de subida de los ingresos, lidera el desempeño de los destinos del litoral andaluz en el verano de 2023, gracias al "excepcional tirón" de Estepona (donde el RevPar, que mide los ingresos por habitación disponible, casi se ha duplicado) y de Marbella y Fuengirola, acompañados con algo menos de intensidad en el crecimiento, por Benalmádena y Torremolinos, en este caso impulsado por un notable aumento de la demanda al calor del intenso crecimiento de la ciudad de Málaga.

Málaga capital, que experimenta un fuerte aumento de capacidad alojativa (+14,9%) y de demanda (+14,7%) mejora también los ingresos de forma intensa (+34,7%), derivado de la inversión continua en reposicionamiento urbano y el tirón de nuevas conexiones aéreas con mercados de larga distancia.

Preocupación por los márgenes de rentabilidad

Exceltur, no obstante, ha indicado que "la mejora de ingresos no ha evitado la cada vez más extendida preocupación por el mantenimiento de los márgenes", derivados del aumento de los costes financieros (+10,8% vs 2021), los carburantes (+38%), los energéticos (+26,3%), los de suministros (+27%) y los laborales (+19,8%).

Además, el Barómetro resalta que los destinos han disfrutado de un alargamiento de la temporada de verano, acabando con un positivo septiembre, en niveles de ingresos un 25,7% por encima de los niveles de 2019, gracias a unas favorables condiciones meteorológicas que se han extendido a la primera mitad de octubre.

"Esta realidad, junto con la fortaleza de la demanda, tanto vacacional, como de negocios, reuniones y congresos, apunta a un mantenimiento de esta tendencia para lo que queda de 2023, con especial intensidad para Canarias, en el inicio de su temporada alta", ha añadido Exceltur.

El mediterráneo y las islas, los que más mejoran ingresos

Los destinos vacacionales de la costa mediterránea y los archipiélagos cierran el verano liderando los incrementos en ingresos, siendo un 22,2% por encima de 2019, hasta alcanzar de media los 112,1 euros de RevPar entre junio y septiembre de 2023. Según el Barómetro, los resultados de las zonas del sol y playa española se producen en un contexto de notable inversión privada en reposicionamiento de los productos más premium, localizados en los destinos de mayor valor añadido.

Por segundo año consecutivo, los destinos de mejor propuesta de producto turístico son, no solo los que obtienen unos mayores niveles de ingresos, sino los que crecen más en este verano de 2023 respecto a los mismos meses de 2019, ha destacado Exceltur.

En este grupo se sitúan los destinos ibicencos de Ibiza, Sant Antoni, Sant Josep y Santa Eulalia, los mallorquines de Sant Llorenç, Santanyí y Capdepera, Ciutadella en Menorca, los andaluces Marbella y Estepona en la Costa del Sol y Chiclana en Cádiz e Isla Cristina en Huelva, además de Yaiza y Adeje en Canarias.

Como resultado de esta evolución, Ibiza vuelve a encabezar los niveles de ingresos por habitación disponible con 231,6 euros de media de junio a septiembre, seguido por Estepona (210,2 euros), San Josep en Ibiza (196,5 euros), Marbella (195,6 euros) y Chiclana (187 euros).

Crecimiento más modereado en urbanos

En verano, los ingresos turísticos de las ciudades españolas crecen un 18,1% con respecto al nivel de 2019, situándose en 100,7 euros de media.

El positivo desempeño de las ciudades se explica por la fortaleza de la demanda vacacional, de la mano de las escapadas urbanas y el disfrute de eventos culturales y deportivos, acompañado por la recuperación del segmento MICE y, en menor medida, de los viajes de negocios, según el Barómetro.

San Sebastián, con 188,6 euros de ingresos por habitación disponible (+19,5% vs 2019), lidera el ranking de las ciudades españolas con mayor nivel de ingresos en este verano, seguido un año más por Barcelona (+14,3% y 154,1 euros), Palma (+26,6% y 133,8 euros), Málaga (+34,7% y 124,4 euros) y Cádiz (+3,7% y 137,7 euros). Dentro de las grandes ciudades, destaca igualmente el desempeño de Madrid (+17,2% y 96,6 euros), Bilbao (+15,3% y 106,9 euros) y Valencia (+30,6% 105,7 euros).

Un grupo de ciudades medias y con niveles de ingresos más moderados, que han trabajado en la mejora de su atractivo, han registrado crecimientos intensos en sus ingresos respecto a los valores de 2019. En este grupo destacan: Girona (+61,2% vs 2019), Oviedo (+40,8%), Santa Cruz de Tenerife (+37,1%), Pamplona (+34,6%) y Santiago de Compostela (+32,6%).