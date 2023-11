Los ataques al PP de Pedro Sánchez no han tardado en encontrar una réplica en el repertorio con el que Elías Bendodo acostumbra a censurar al mandamás del Gobierno progresista de España. El dirigente del PP aprovechó la protesta de su partido contra la amnistía para rebelarse contra lo manifestado por el líder socialista durante la clausura en Málaga del congreso de los socialistas europeos, cuando le exigió a los populares "mesura" y "cordura" al hilo de las manifestaciones callejeras de toda esta semana y le reclamó que se alejaran del "abrazo del oso a Vox". A juicio de Bendodo, quien debe "manterner la cordura y la mesura" es Sánchez y no el PP. “Quien necesita mesura y cordura es Pedro Sánchez; Sánchez ha demostrado que no tiene fin y que la cordura la perdió hace tiempo; ha llegado muy lejos y ha entregado la gobernabilidad de España a los que quieren romper España”, manifestó.

A juicio de Bendodo, “el PP demuestra hoy firmeza y moderación, alzándose junto a sus votantes como el dique de contención de todo lo que pueda venir de esta deriva que pretende romper la unidad de nuestro país”, aseverando que “el PSOE toma así el relevo del camino iniciado con el procés hace unos años”. “Sánchez ha comprado su investidura vendiendo España y ha puesto al frente de los mandos a los que quieren romper el país, por lo que desconocemos cuál será el resultado definitivo de este acuerdo; la legislatura que previsiblemente comenzará a andar en los próximos días será convulsa y con un nivel de fortaleza que habrá que medir a diario, a tenor de las advertencias de Junts y Puigdemont desde Bruselas, vamos a estar atenazados con una inestabilidad constante en el Gobierno por aquellos que quieren romper España”, insistió el dirigente popular. Protestas en la calle Bendodo expuso que el PP sale a la calle de forma pacífica "para hacerle ver a Pedro Sánchez que no se pueden superar todas las líneas rojas al mismo tiempo y que no aceptamos que quien ha intentado romper la unidad de España sea ahora quien lidere la gobernabilidad de nuestro país”. "Hoy sale a la calle la España moderada, constitucional, la que quiere seguir avanzando en calidad y en madurez democrática y cree que juntos podemos llegar más lejos; la España que hemos construido entre todos para que no haya ciudadanos de primera y de segunda, de manera que todos seamos iguales ante la Ley en derechos y deberes”, dijo en relación a las protestas organizadas por el PP.