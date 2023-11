Hasta la última gota que se pueda ahorrar. Es la consigna que alcaldes de todos los municipios de la Costa del Sol, a uno y otro lado de la capital malagueña, han firmado para poder hacer frente a la peor sequía que en décadas ha conocido la provincia. Málaga mimará hasta el último litro disponible, porque hay un riesgo cada vez más evidente de que no haya suministro en verano y, de urgencia, haya que recurrir a grandes trasvases.

La provincia es de las que más crecen demográficamente, al tiempo que bate récord tras récord, como este verano, en número de turistas. Pero los recursos no aumentan al mismo tiempo. Y, lamentablemente, no llueve. En lo que va de año hidrológico las precipitaciones en los embalses no han pasado de unos insuficientes 30 litros por metro cuadrado, lo mismo que hace un año a estas alturas con el agravante de que ya se han sucedido tres inviernos deficitarios.

Las previsiones con los siete embalses malagueños por debajo del 30% de su capacidad (y el estado extremo de La Viñuela, el de mayor aforo de todos, en un nivel inferior al 8%) arrojan que en los próximos diez días no habrá nuevos frentes que puedan traer lluvias. Con esta realidad encima de la mesa, el Ayuntamiento de Torrox ha sido el último de los grandes municipios costeros en sumarse a los cortes nocturnos, después de que Vélez-Málaga los ampliara a unas 12 horas diarias, porque el panorama es bastante negro en este sentido.

¿Qué soluciones planean en el horizonte? Aunque la Junta de Andalucía ha incrementado su dotación en obras hidráulicas para evitar que el regadío agote los escasos recursos que en este momento hay disponibles, un destino turístico del calibre de la Costa del Sol debe mirar a medio y largo plazo. Así hay sobre la mesa una dotación del Gobierno central de 100 millones de euros, anunciada antes de las pasadas elecciones del mes de mayo y cuyos primeros pasos, de manera coordinada con la Junta de Andalucía, se daban este mismo verano, para construir una nueva desalinizadora en la comarca de la Axarquía.

El otro proyecto que se espera, nunca mejor dicho, como agua de mayo nos lleva hasta el límite entre el litoral más occidental y la provincia de Cádiz. Es la piedra angular que desde hace décadas maneja Acosol, la empresa pública de aguas de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, para compensar que la presa de La Concepción, a la que le resta caudal de aquí a marzo si no llueve, no tiene capacidad para almacenar más agua de la que se bebe esta parte de la provincia en el plazo de un año.

Hablamos de la construcción de un nuevo embalse sobre el cauce del río Guadalete, que estará situado en territorio gaditano pero a escasa distancia de municipios costeros de la provincia malagueña como Estepona, Manilva o Casares. El Consejo Nacional del Agua ha dado este mismo año luz verde a unas obras que está previsto que proporcionen a Acosol unos 30 hectómetros cúbicos anuales (más de la mitad de la capacidad que posee La Concepción).

La futura presa podrá almacenar casi 60 hectómetros cúbicos y llevará el nombre de Gibralmedina. Las administraciones ya han anunciado públicamente que dará servicio, a partes iguales, al Campo de Gibraltar y a la Costa del Sol. La redacción del proyecto se remonta a 2019 y fue esta pasada primavera cuando la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, celebraba la aprobación de manera conjunta en Madrid de los Planes Hidrológicos y los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación de las cuencas intracomunitarias andaluzas, «como son Guadalete-Barbate, Tinto-Odiel-Piedras y las Mediterráneas». Así, calificó de «hito histórico» este paso dado por las administraciones implicadas porque permitirá «solventar la falta de planificación hídrica de casi cuatro décadas en nuestra comunidad autónoma».

La sequía se ha convertido en «materia de estado» y todas las formaciones políticas han coincidido en señalar que urge una solución sin batallas partidistas.