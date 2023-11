No hace mucho (el pasado 31 de octubre) se publicó en estas mismas páginas de La Opinión una información de la agencia EFE en Málaga, firmada por José Luis Picón, titulada ‘Paul Lukas: de ‘robarle’ el Oscar a Bogart a reposar en Benalmádena’.

El redactor contaba que el dramaturgo Carlos Zamarriego, cuando paseaba por el Cementerio Internacional de Benalmádena, encontró una lápida con la inscripción «Paul Luckas. Actor». Y se extendía relatando parte de la historia del famoso actor nacido en Hungría y que se trasladó a Hollywood en 1927 contratado para incorporarse al grupo de actores que encabezaban los repartos de las películas que se rodaban entonces.

Sobre la fecha de su nacimiento en Budapest hay una duda. En unas biografías aparece nacido el 26 de mayo de 1881 y en otras, el año se fija en 1894. Lo que sí parece correcto es la fecha de su fallecimiento: 15 de agosto de 1971, en Tánger y enterrado en Benalmádena.

La noticia difundida por EFE se publicó en la prensa de Málaga y en internet. Se comentó la personalidad del actor, parte de su obra, la concesión del Premio Óscar… y su decisión de afincarse en la Costa del Sol.

Al leer la noticia me vino a la memoria la entrevista que le hice al actor el 3 de septiembre de 1956 en el restaurante Gambrinus, establecimiento sito en la calle Denis Belgrano. He recuperado de mi archivo la fotografía de la entrevista. Acompañaban al actor dos amigos que aparecen en la instantánea y que me facilitaron la entrevista. Creo recordar que fue la única entrevista que se le hizo en Málaga.

Le hice la entrevista… y no la grabé, porque en 1956 no se fabricaban magnetofones o grabadoras portátiles. Entonces eran unos mamotretos del tamaño de un volumen de la enciclopedia Espasa. Si no me falla la memoria, la entrevista con la fotografía se publicó en el desaparecido periódico ‘La Tarde’, de Málaga, en la que colaboraba entonces.

La entrevista

La charla-entrevista fue larga, porque el actor que entonces tenía 75 años (o 62, según qué biografía se consulte) era una persona abierta y me recordó las películas que había interpretado, con qué actrices, actores y directores había trabajado y anécdotas de su vida profesional.

Su mejor interpretación fue en la película titulada ‘Watch on the Rhine’, rodada en 1943, que le proporcionó los dos premios más acreditados del cine de Hollywood: los premios Óscar y Globo de Oro.

Fue en la sexta edición de los Oscar de 1944 y en la de los Globos de Oro del mismo año. La versión española se tituló ‘Alarma en el Rin’. Le acompañaron en el reparto Bette Davis y Geraldine Fitzgerald, entre otros actores.

Paul Luckas (después Lukas), como todos los húngaros, hablaba varias lenguas; la complejidad de la lengua magiar obliga, por decirlo de alguna manera, a los húngaros a aprender desde niños otros idiomas, preferentemente el alemán. Pero la primera película que rodó en Hollywood ( ‘Tres pecadores’, 1929) creo que era muda.

En la larga filmografía del actor, primero en papeles estelares alternando con actores y actrices famosos y después en papeles menos importantes por razones de edad, cito algunas de sus películas, varias de las cuales vi en su día, como ‘Las calles de la ciudad’ (1931), ‘El instinto del amor’ (1931), ‘Un beso en el espejo’ (1933), ‘Little Women’ (‘Mujercitas’) (1933), ‘El secreto de Blue Room’ (1933), ‘El crimen del casino’ (1935), ‘Desengaño’ (1936), ‘Confesiones de una espía nazi’ (1939), ‘Noche en el alma’ (1944), ‘Gloria incierta’ (1944), ‘Berlín express’ (1948), ‘Kim de la India’ (1950), ‘Veinte mil leguas de viaje submarino’ (1954)… alternando en los repartos con las figuras de la época, como Gary Cooper, Errol Flynn, Hedy Lamarr, Sylvia Sidney, Rosalind Russell, Frances Dee, Walter Houston, Edward G. Robinson…

He dejado aparte ‘Alarma en el expreso’, dirigida por Alfred Hitchcock en 1941, con Margaret Lockwood y Michael Redgrave, película que he vuelto a ver recientemente porque fue anticipo de lo que caracterizó el cine del famoso realizador que legó a la historia obras como ‘Los pájaros’, ‘Psicosis’, ‘Rebeca’, ‘Yo acuso’ …

Paul Lukas se desplazó a Málaga por primera vez en 1956; es cuando lo conocí y entrevisté. No sé durante cuantos días estuvo en nuestra ciudad en la incipiente Costa del Sol. Después de esa estancia, regresó a Hollywood y continuó su carrera con importantes películas, pero no desempeñando papeles estelares. Entre sus últimas películas figuran ‘Las raíces del cielo’ (1958), ‘Los 4 jinetes del Apocalipsis’ (1962) y ‘El ídolo de Acapulco’ (1963), en la que el veterano actor compartió el reparto con el ‘rey del rock’, Elvis Presley y la estrella femenina del momento, Ursula Andress.

A Málaga

No sé qué año retornó a Málaga para pasar el resto de su vida y acabarla en nuestra provincia. Como hacen muchos matrimonios extranjeros, el actor compró en el Cementerio Internacional de Benalmádena una parcela para su última morada. Aunque falleció en Tánger, fue enterrado en el lugar que él eligió.

El hallazgo casual de su tumba, que ha tenido reflejo en los medios informativos de Málaga, me ha recordado la entrevista que le hice en 1956, de la que queda el testimonio fotográfico de la escena.

Hay un detalle curioso de aquella tarde en Gambrinus. Si se examina detenidamente la fotografía, a los cuatro reunidos en plena charla se une el betunero o limpiabotas (aparece de espaldas) en la tarea de lustrar los zapatos del actor.

Lo que no recoge la instantánea, porque ya se había ido el redactor gráfico, fue el momento en que Paul Lukas se descalzó y escupió en cada uno de los zapatos. En medio de la sorpresa de los reunidos, le pidió al betunero que terminara la faena. Justificó los dos salivazos afirmando que era el complemento para rematar un buen trabajo.

El caso de Madeleine Carroll

Brindo a mis colegas de profesión el caso de Madeleine Carroll; el de Paul Lukas no es único. En 1987 falleció en Marbella, donde venía residiendo desde varios años atrás, la actriz inglesa Madeleine Carroll (‘El prisionero de Zenda’, ‘Mi rubia favorita’… ), quien después de empezar su carrera en el cine de su país se fue a Hollywood donde desarrolló una gran carrera de éxitos.

Seguramente porque la edad no perdona, decidió retirarse a la Costa del Sol, y se instaló en Marbella donde falleció. Por razones que ignoro no fue enterrada en el cementerio de Marbella sino en el de Fuengirola.

Yo no la entrevisté porque no supe de su residencia en nuestra provincia entonces y cuando la descubrí… Bueno, esa es otra historia. Podría contarla. Pero se la dejo a mis compañeros de hoy.

Su tumba o nicho se encuentra en el cementerio de Fuengirola…, supongo.