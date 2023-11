«Andalucía tiene que tener una posición mucho más fuerte en países fuera de los mercados cercanos»

En una WTM de Londres marcada por la nueva campaña turística de Andalucía, convertida ya en un fenómeno viral en redes, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, Arturo Bernal, hace balance de la presencia del destino y plantea las líneas de trabajo que se quieren poner en marcha en el futuro más próximo para atraer nuevos mercados hacia la comunidad.

Andalucía ha acudido a la edición de este año de la World Travel Market de Londres con una campaña rompedora, nueva, ¿cómo ha sido ese crush con el mercado británico en estos días?

Bueno, de hecho la campaña empezó en el puente de Westminster, también en Leicester Square, que son pantallas gigantes de altísima definición, donde se reproduce un trocito de los spots, no son los spots completos, pero después también en Candem Town y en Portobello, con dos zonas de 30 y de 50 metros cuadrados cada una. Creo que el impacto está siendo muy grande, todos los operadores que lo han visto e incluso también otras comunidades autónomas, los directivos de esas comunidades, nos han comentado que es una campaña absolutamente rompedora, disruptiva, que les ha impresionado, que les gusta desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista artístico y sobre todo desde el punto de vista del impacto que produce. Se supone que para conmover, para motivar una determinada acción, de compra de un producto o de uso de un servicio, hay que ser capaz de impactar en la mente del consumidor. Y lo que veníamos notando es que las campañas turísticas que se venían haciendo eran demasiado institucionales, quizá demasiado soft para lo que realmente ese público ahora necesita. Está siendo bombardeado continuamente con audio, con vídeo, con diferentes propuestas que no se producían hace 15 ó 20 años. Ese bombardeo continuo hace que o tu bombardeo es mucho más efectivo o si no, no produce motivación de compra. Todo eso tiene un porqué, tiene un sentido y se basa en ese posicionamiento nuevo que la empresa pública de Turismo y Deportes de Andalucía, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte están planteando para el turismo en Andalucía. Son nuevos consumidores, nuevos mercados, nuevas formas de llegar a ellos e impactar en una clase, en un estrato social difícilmente conmovible ya, porque están absolutamente bombardeados y todo eso lo hemos conseguido y de hecho la campaña ya era viral y todavía no había empezado. Tenía ya millones de visualizaciones y aún no había empezado como tal.

En anteriores ferias ya insistía en la importancia de la sinergia con la cultura. ¿Es entonces la cultura ese hilo conductor para vender esta nueva campaña, lo que se quiere mostrar de Andalucía?

Sí, absolutamente. Siempre decimos que hace falta impactar, que hace falta basar la promoción en lo que es la esencia del destino, en lo que nos diferencia. Pero lo que nos diferencia no es la playa o no es un campo de golf o no es un paisaje natural o ni siquiera es un monumento, es un poco la suma de todo eso. Es el acervo cultural, es aquello que de alguna forma permanece en nosotros y sobre todo la traducción de ese acervo en nuestra relación diaria, que es cómo nos comportamos, cómo nos comunicamos, cómo vivimos y cómo hacemos que los demás vivan la vida. Y esa es la parte que realmente nos diferencia en Andalucía de otros sitios. Yo creo que eso es lo que quedaba claro en esa campaña. Y eso es nuestro enfoque. El turismo cultural es una base fundamental de la oferta turística en Andalucía. Están íntimamente relacionados, se produce una sinergia positiva para ambos. Creo que la cultura necesita de nuevos consumidores, de nuevos públicos y esos no son solamente los públicos andaluces o españoles, sino que pueden venir de cualquier parte del mundo. Un señor que venga de cualquier otro país es un consumidor al que tenemos la suerte de enseñarle lo mejor que tenemos y que sin duda hará que el modelo de gestión cultural sea todavía más sostenible. Por lo tanto, Cultura, Turismo y Deporte son tres áreas que funcionan muy bien en nuestra consejería y estamos siendo capaces de establecer sinergias muy importante entre ellas.

¿Puede ser también una vía para entrar en mercados lejanos y mejorar la conectividad aérea en Andalucía?

Claro. Nosotros tenemos ahora mismo una cifra de negocios en lo que es el mercado cercano, que se denomina así en términos de marketing. El mercado cercano aquí es el que está, en este caso, a menos de 4.000 kilómetros. Son aproximadamente entre 4 y 5 horas de distancia. Pues ahí tenemos, digamos, nuestro mercado natural europeo, en el que tenemos una cifra de negocios del 85% o por ahí. El resto lo tienen Estados Unidos, Canadá y el Asia-Pacífico con una cuota similar. Y hay después un 5% aproximadamente para el resto de países del mundo. Entonces, nosotros tenemos que tener una posición mucho más fuerte en otros países fuera de esos mercados cercanos, porque el mercado cercano se rige por las mismas normas y también se ve afectado por los mismos avances que todos ellos. Por lo cual hay que buscar otros huevos en esa cesta, de manera que si se nos rompen algunos, tengamos otros que nos puedan valer. Es una forma un poco gráfica de decirlo. Yo creo que aquí la clave está en fijarnos en mercados que han funcionado un poco asincrónicamente con el mercado europeo, que tienen otras capacidades de crecimiento, tienen otros intereses, tienen otras épocas del año en las que viajan y tienen sobre todo unos consumos por persona y día mucho más elevados. Entonces nuestra apuesta por los mercados lejanos además se basa en un momento estratégico en el que las compañías aéreas están adquiriendo cada vez más aviones, con lo cual se van a poner nuevas rutas en marcha. Tenemos que tener preparadas esas propuestas comerciales para esos países lejanos para cuando llegue el momento tener opciones reales de conseguir vuelos directos hacia Andalucía. Y yo creo que esa estrategia está funcionando muy bien con el apoyo de la Consejería y de la empresa pública.

Con respecto al mercado británico, hasta septiembre es un 10% la media de lo que está creciendo. Y ha dicho en esta feria que esperaba que se mantuviera ese crecimiento si todo va bien para el año que viene. ¿Es importante que también aumenten la estancia media y el gasto?

Es muy importante, claro. Estamos siendo capaces de que ese tipo de cosas ocurran porque hacemos una promoción mucho más inteligente en el sentido de que utilizamos inteligencia de negocio. Lo de la inteligencia no tiene que ver con que antes se le hiciera a tontas y a locas, sino que ahora utilizamos herramientas de inteligencia de negocio. Y entonces la idea es que vamos a buscar lugares de origen o mercados de origen concretos que nos aporten los mayores ingresos, que nos aporten también el cliente o el turista que se relacione mejor con la comunidad local. Y ese es un aspecto importante de sostenibilidad también. No solamente la ambiental o la medioambiental, sino también la social y cultural. Y hay determinadas comunidades que funcionan mejor con nosotros que otras. Hay determinados clientes que por su capacidad de gasto o simplemente por su nivel de formación, tanto educativo como profesional, pues acaban teniendo unos niveles de adaptación más fácil y generan menos cargas en el destino desde el punto de vista social. Todo ese tipo de movimiento lo estamos haciendo para que nuestra aproximación al turista, al cliente objetivo, sea en términos de sostenibilidad ambiental, social y también cultural. En términos de gasto, el turista británico que tenemos ahora ha subido, solamente en un año, 35 euros. Se ha colocado en una media de gasto por persona y día de 134. Y con respecto al año 19 fueron 22 euros más. Es decir, que estamos generando incrementos muy importantes. Estamos cualificando la demanda de británicos y cada vez vienen más a estar más tiempo y sobre todo a servicios turísticos más cualitativos y con más gasto.

Ese crecimiento del turismo en visitas, estancias y gasto, ¿tiene que tener también su contraprestación en la mejora de los trabajadores del sector, que también se beneficien de esos incrementos?

Absolutamente. Yo creo que para nosotros es un objetivo primordial que los trabajadores del sector estén cualificados y reconocidos. Estamos trabajando en una campaña para prestigiar al profesional porque obviamente durante muchísimos años el sector ha trabajado un poco al margen de las expectativas de sus trabajadores, pero ahora no. Ahora los profesionales, los empresarios están concienciados de que los trabajadores son una parte no fundamental sino absolutamente crítica en lo que se refiere a la satisfacción de su cliente, que en definitiva es lo que hace volver y volver al turista y generar nuevos rendimientos y mayor empleo. Esto es una cuestión que ya está asumida por todos, por las instituciones públicas que siempre la hemos tenido como un elemento central, pero ahora también por el empresariado de forma ya explícita, es decir, ya los representantes de los empresarios lo dicen de forma directa en cada una de sus manifestaciones y de hecho estamos trabajando conjuntamente con los empresarios que trabajamos en ese nivel de cogobernanza y con la Consejería de Empleo primero en generar un programa formativo profesional flexible, adecuado a las posibilidades y a las necesidades de los trabajadores de la industria. Hay que ser capaz de generar una profesionalización por etapas, de manera que se puedan hacer curso A, curso B, curso C y al final la suma de todos esos cursos suponga la titulación final de una formación profesional.

Pero le digo más, hay personas que ya tienen a lo mejor 50 años, que llevan 30 años trabajando o 40 en el sector y que tienen un nivel de competencias enorme pero que nunca le han sido reconocidas. Nosotros estamos trabajando con Empleo también y con Educación en que ese reconocimiento se produzca a través de la acreditación por competencia para tenerlo lo antes posible. Y la última fase es ese prestigiamiento del trabajador y del profesional. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace por ejemplo con campañas como la que nosotros hemos iniciado, con Yolanda de Aguilar que es un poco la autora material e intelectual de la campaña, porque realmente decimos que cuando la gente viene a visitarnos vienen por esos elementos que de alguna forma ponemos de manifiesto como la Alhambra, las playas, el golf o los espacios naturales pero cuando se quedan y cuando repiten una y otra vez lo hacen por personas que les han atendido en un hotel, en una recepción de una agencia de viajes, el conductor del autobús que los llevó a la excursión o el guía que les hizo la guía turística. Son personas con nombre y apellidos a los que tenemos que tener una consideración porque son los que mantienen diariamente nuestra industria. Tenemos clarísimo ese movimiento, lo estamos haciendo de la mano de los empresarios, lo que es especialmente interesante porque era digamos la parte quizá de la ecuación que todavía no se había definido completamente y es un movimiento que creemos que en muy poco tiempo dará ya muy buenos resultados.