Como el turrón 'El Almendro', la pugna entre Málaga y Vigo vuelve a casa por Navidad, como siempre, a cuenta de la iluminación urbana. En esta ocasión, ha azuzado la rivalidad entre ambas ciudades un anuncio del Concello de Vigo en las pantallas informativas y publicitarias de la capital malagueña, en el que se publicita la Navidad de Vigo como la "mejor del mundo".

Consultada por la prensa al respecto, la concejala de Fiestas, Teresa Porras, no ha dudado en responder: "Entiendo que Vigo necesita anunciarse en las distintas ciudades, como puede ser incluso hasta en Madrid. Málaga no necesita hacerse publicidad porque Málaga sigue siendo en el ránking el mejor destino para ver la navidad".

La edil malagueña ha defendido que en "absoluto" las fiestas navideñas de Vigo puedan restar visitantes a la capital de la Costa del Sol, cuyo principal atractivo es el espectáculo de luces de la calle Larios, en la que se alcanza un aforo de 30.000 personas en su mayor pico de afluencia.

"Lo tengo clarísimo porque sé la iluminación que tiene Vigo, incluso tiene luces de Málaga de hace muchos años. Aquí se estrenan en otros sitios no", ha espetado la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, que ha recalcado que la ciudad es ya un destino turístico de referencia en Europa.

"La gente viene al centro a ver las luces, no solo de Málaga sino de fuera, como hemos encontrado de Barcelona, de Madrid, de Vigo, de Orense, del País Vasco", ha insistido Porras, al tiempo que ha subrayado que la ciudad fue pionera en la ambientación urbana con los espectáculos navideños. "Fuimos los primeros, pioneros, y los demás han ido copiando de la ciudad de Málaga por el éxito".

Iluminación de la calle Larios

La calle Larios mantendrá la decoración que estrenó el año pasado, los 16 "Ángeles Celestiales" de cuatro metros de altura, sustentados en 32 columnas laterales decoradas con lentejuelas de oro y cristales, según el diseño de la firma andaluza Iluminaciones Ximénez. Las colas de estas figuras miden 12 metros y cuentan con eectos "efervescentes", comenzando en blanco cálido y terminando en un "full flash blanco puro", simulando el paso de una estela.

Los malagueños y visitantes asistirán a un espectáculo de luces animado por los siguientes temas: "Jingle Bells", de Andre Rieu, Johann Strauss Orchestra; "We wish you a Merry Christmas", "Carol of the bells" de Pentatonix; "Navidad épica" y "Hacia Belén va una burra". El Ayuntamiento de Málaga añade que se podrá escuchar "alguna melodía que ya sonó el pasado año".

Habrá tres pases cada día, excepto el 24 y el 31 de diciembre. Serán a las 18.30 horas, a las 20.00 horas y a las 22.00 horas. Las luces se encenderán todos los días a las 18:30 horas. El consistorio malagueño mantiene el recorte de dos horas en este alumbrado, una medida que adoptó el año pasado para concienciar sobre el ahorro energético, por lo que lunes, martes, miércoles y domingo estarán encendidas hasta las doce de la noche y de jueves, viernes y sábado estarán hasta las dos de la madrugada.

Los días 24 y 31 de diciembre estarán encendidas hasta las seis de la mañana.