Los 90 años de un artista sin fronteras

Los años, y ya tiene 90, no han aminorado la cordialidad y cercanía de Carlos Monserrate Carreño (Málaga, 1932). La cita es en su casa en la capital, acompañado por cerca de un centenar de cuadros pintados a lo largo de su vida. Una mínima representación de su producción, porque como calcula su hijo Gonzalo, también pintor y presente en la charla, «ha pintado unos 3.000».

Carlos Monserrate todavía recuerda la escena de su infancia, cuando su madre le sorprendió dibujando: «Dijo, ‘mira lo que ha hecho el niño’... al parecer estaba haciendo unos dibujos que no me salieron mal y llamó a mi hermana mayor».

Entre los lienzos que le acompañan en su casa, un retrato que pintó a su hermano Luis cuando el pintor tenía 14 años pero es que, comentaba a La Opinión en 2016, con 8 años ya recibió como regalo de Reyes su primera caja de óleos. Se explica por tanto que el artista ingresara con la edad mínima reglamentaria en la Escuela de Bellas Artes, en la que compartió estudios con Francisco Hernández y que con 14 años ganara un premio fin de curso.

Como remarca, el único «paréntesis» que ha tenido en una carrera artística de cerca de 80 años ha sido cuando opositó a contador del Estado, de ahí su vinculación con el Ministerio de Hacienda como funcionario.

¿Cuál es su secreto para volcarse en la pintura durante tantas décadas?, en 2014 lo explicaba a este periódico: «Mi secreto es que tengo mucha fuerza de voluntad y no sé si vacaciones se escribe con be o con uve, porque me he pasado la vida pintando: por la mañana en Hacienda, como jefe del Servicio de Auditoría y por la tarde, tras una siesta, al estudio hasta las 2 de la mañana. Esa es mi vida».

Hizo esas declaraciones con motivo de la presentación en la Diputación del retrato de Bernardo de Gálvez, un lienzo que terminó en el Capitolio de Washington, con lo que el cuadro pintado por el malagueño sirvió para saldar una deuda de siglos con el estadista de Macharaviaya, uno de los artífices de la independencia de los actuales Estados Unidos. Este trabajo le merecería el Premio Bernardo de Gálvez y otro premio de la Junta de Andalucía.

La llamada de Torremolinos

Pero la carrera artística de este artista todoterreno, firme defensor de pintar al natural, creador de retratos, escenas históricas, escenas religiosas y paisajes está llena de momentos gratificantes, como esa primera galería de Torremolinos que llevaba un matrimonio alemán, «en esa época no teníamos teléfono en mi casa de calle Cárcer, dejé los cuadros por la tarde y a las 8 vino la vecina de enfrente para decir que me llamaba una señora extranjera; ya preguntaban por mis cuadros».

Y qué decir de los veraneantes madrileños en Fuengirola que acudían todas las tardes a su casa de Málaga para que los inmortalizara. Pero sin duda uno de los episodios más llamativos de su carrera tuvo lugar cuando un matrimonio de EEUU contactó con él, porque había perdido su casa de Los Ángeles en un incendio y también varios cuadros de Carlos Monserrate.

Por suerte, comenta el pintor, «yo tengo fotografías de todos los cuadros», así que lo que hizo fue volver a pintarlos para la pareja.

Carlos contrajo matrimonio con María Teresa Novis con quien tuvo ocho hijos. De su mujer, fallecida en 2018 y que tiene siempre tan presente, recuerda su gran ‘ojo artístico’, hasta el punto de que se volvió imprescindible y seguía todos sus consejos cuando le mostraba sus cuadros: «Todo lo que decía iba a misa», comenta.

Pintor generoso, en 2013 donó seis cuadros de gran tamaño a la parroquia del Corpus y entre sus retos cumplidos finalizó una versión del cuadro de Gisbert del fusilamiento de Torrijos y sus hombres, que le llevó a modificar la obra original tras visitar el escenario real de la playa de San Andrés. El cuadro se exhibe hoy en la Autoridad Portuaria, igual que un retrato del rey Juan Carlos.

De sus manos han salido también los retratos de magistrados, varios ministros de Hacienda (retrató dos veces a Pedro Solbes) así como del papa Benedicto XVI y que se encuentra en el Vaticano.

Mientras se recupera de un achaque, Carlos Monserrate ya quiere volver a su estudio para finalizar la obra que tiene pendiente, un lienzo del obelisco de Torrijos, la obra de un artista malagueño y sin fronteras.