El arte, más allá del disfrute, puede tener un impacto en nuestro bienestar al ayudar a abordar y expresar ciertas emociones o adversidades. Así lo han demostrado un grupo de investigadores malagueños que, tras tres años de investigación, han probado que el arte y la cultura mejoran la recuperación en personas con problemas de salud mental.

«El arte es una herramienta que permite un diálogo entre la persona y el profesional más allá de la palabra», afirma Jessica Marian Goodman, enfermera y una de las autoras del estudio denominado ‘RecuperArte’ que ha sido llevado a cabo por investigadores de IBIMA Plataforma Bionand, que también desarrollan su actividad en el Hospital Regional de Málaga.

Tres años de estudio

El estudio, liderado por el doctor Fermín Mayoral, ha sido publicado en el International Journal of Mental Health Nursing, tras revelar el poder terapéutico del arte y el impacto de los espacios culturales en el proceso de recuperación de la salud mental, al ser capaz de generar «experiencias enriquecedoras que den sentido a la vida más allá de la enfermedad y/o el malestar mental», destacan desde IBIMA.

El proyecto, que se desarrolló entre los años 2015 a 2019, implicó a más de un centenar de personas usuarias de servicios de salud mental del Hospital Regional y Hospital Clínico. En total, se llevaron a cabo once programas trimestrales en distintos museos de Málaga, en los que, durante dos horas en semana, a través de la contemplación de las obras de arte y la creación de sus propias obras se trabajaban distintos aspectos sobre cómo tener esperanza y optimismo hacia el futuro, la identidad personal, la autoconciencia, o el cómo sentirse más conectadas a otras personas, según explica la doctora Goodman. En esta iniciativa participaron el Museo Carmen Thyssen Málaga, el Museo Casa Natal Picasso, el Museo de Málaga, y el Museum Jorge Rando, entre otros espacios culturales.

Metodología

«Cada sesión contaba con la presencia de un representante del ámbito de la salud, un enfermero especialista en salud mental, un psicólogo clínico o un psiquiatra; un educador del museo, que era la persona referente que conocía las obras que se iban a tratar, y además un miembro de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM) para dar otra visión diferente», explica la doctora, que señala que de esa manera lograban dar «visión más holística al programa».

Una vez finalizados los programas, se realizaron unos cuestionarios y entrevistas personales a los participantes para confirmar si experimentaron una mejora real en su bienestar mental. Los resultados permitieron confirmar los beneficios de este tipo de actividades como terapia complementaria en el abordaje de este tipo de enfermedades, que en este caso se trataban de trastornos mentales graves como esquizofrenia o trastorno bipolar con episodios psicóticos.

Otra manera de expresarse

«El arte en este programa permite que podamos trabajar desde lo no verbal. En los servicios de salud mental estamos acostumbrados a trabajar siempre desde la palabra, pero no todas las personas pueden verbalizar a través de la palabra el malestar que sienten para ir hacia un mejor bienestar», señala la enfermera especialista, que subraya que, a veces, el ver reflejado las emociones en los cuadros facilita que uno pueda trabajar sobre ello. «Cuando tú contemplas una obra que trabaja ciertas emociones, te puedes ver reflejado en ellas y trabajar tus propias emociones y esto, a veces, es más sencillo que preguntarte cómo te has sentido cuando esto ha ocurrido», explica.

«No todas las personas pueden verbalizar a través de la palabra el malestar que sienten para ir hacia un mejor bienestar»

Asimismo, destaca que esta iniciativa no solo ha probado el beneficio que el arte puede tener en el proceso de recuperación, sino que también ha demostrado el poder de los museos como «espacios potenciales del bienestar» de las personas que participan. «Además, trabajar fuera de los servicios de salud mental también ayuda a reducir el estigma y a que las personas se sientan más a gusto que en una consulta habitual», afirma la investigadora.

Nuevas perspectivas en el tratamiento de la salud mental

Por su parte, el doctor Mayoral, investigador responsable del grupo y psiquiatra del Hospital Regional de Málaga, ha asegurado que este tipo de estudios están abriendo «nuevas perspectivas» para el cuidado de la salud mental. «Ahora que se ha demostrado su impacto real, esperamos que se mantenga el propio programa y que otros lugares puedan seguir este modelo», añade la doctora Goodman.

Aunque el proyecto comenzó con la investigación, cuando esta finalizó se decidió mantener la iniciativa que, actualmente, tiene tres programas en activo, según Goodman, que apunta que, además, se han abierto a nuevos trastornos como la Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria del Hospital Regional de Málaga. «Nuestro objetivo a futuro es ir hacia otras poblaciones, sobre todo en población infanto-juvenil, a las que puede ayudar a tener un mejor bienestar».