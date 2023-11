El otoño se espera que llegue a la provincia de Málaga, por fin, unas semanas más tarde de lo normal a partir de este próximo martes. Las temperaturas en toda la provincia, llegarán a ser las que se esperan para esta época del año, dejando atrás las temperaturas tan extrañas de esta primera quincena de noviembre, en la que el calor ha predominado y que todavía hará un último acto de presencia con el ascenso de las temperaturas este domingo en toda la provincia.

La llegada de un anticiclón sobre la Península en dirección norte sur, unido a la llegada de una masa de aire frío procedente de las islas británicas, hará que bajen las temperaturas en todo el país. En la capital, las temperaturas bajarán hasta los 21 grados de máxima el martes, 19 el miércoles y 18 el jueves, con una mínima este último día de 10 grados, temperaturas más habituales para esta época del año. En el interior de la provincia se esperan temperaturas que bajen de los 23 a los 18 de máxima del lunes al martes. El miércoles y sobre todo el jueves, el descenso se notará un descenso brusco en las mínimas que llegarán a situarse en los tres grados.

Por su parte en la Axarquía, las temperaturas máximas irán descendiendo de los 24 del lunes, a los 18 del jueves en localidades como Vélez, con mínimas entorno a los 8-10 grados o en Nerja y Torrox en 17 grados de máxima con mínimas de 10.

En la Costa del Sol, el descenso será menor y no será hasta el jueves, cuando las máximas, desciendan de los 20 grados en Marbella, quedándose las mínimas en los 12, aunque en Mijas, este descenso de los 20 grados aparecerá a partir del miércoles, con la mínima del jueves que se quedará en 8 grados.

No se esperan lluvias durante la semana

En cuanto a precipitaciones se refiere, no se esperan por lo general durante los tres primeros días de la semana y no sería hasta el jueves cuando podría haber algunas, aunque no hay grandes probabilidades. Algo perjudicial sobretodo para la situación extrema que se vive en la provincia y, particularmente en la Axarquía, con restricciones de agua en gran parte de los municipios, ahora que el embalse de la Viñuela se encuentra en menos del 7,9% de su capacidad.