Un sol abrasador lamía las cabezas este domingo pasado a miles de concentrados en la protesta contra la amnistía…, a los ufanos al acto y a cualquier atrevido que osase caminar al raso. No era sudor sino el astro salivando al catar nuestras simples cocorotas, preludio del fastuoso banquete que le espera si no pasamos a la acción y exigimos, junto a una democracia sana, reforestaciones masivas hasta en ciudades. El tiempo pasa, los árboles envejecen, se queman, los brotes no cunden, ni planifican nuevas simientes. No hay dinero para eso.

De qué sirve la gloria efímera y trucada de gobernar contra la mayoría de tus gobernados, de ansiar lo mundano pretendiendo presentarlo divino. Divino es tener la buena sombra de un árbol, pero los egos políticos vacuos en propósitos de ofrecerlas, no permiten ni que un árbol les haga sombra. Gobernarán sobre eriales y cemento, pero haciendo historia, que sólo les importa su impronta. ¡Ciber-juglares, sometan su prosa! Rulan apelativos que han de definirles y sobrevivirles: progresistas, etc. Conducen la adjetivación de la realidad, pero escribe la historia quienes no callan y buscan la verdad, en casa o allende. Seamos reporteros de nuestro tiempo para que no se nos piquen los dientes masticando mentiras edulcoradas. En 1824 comenzó la Década Ominosa, no quiera el destino que 200 años después resucite la persecución de los defensores de la Constitución. De niña odiaba la historia: fechas, nombres y un bucle de sempiternas barbaries con el pueblo esquilmado y depauperado, mientras los gobernantes gozaban su opulencia. Luego, en la Facultad oí hablar del Fin de la Historia. No sé si existirá más fin que el que nos depare no plantar buenas sombras. Pero Gobierno y Ayuntamiento se hermanarán por lograr la torre del puerto catarí. ¡Allahu Akbar!