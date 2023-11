La fotografía, cuando se practica de corazón, suele desnudar a los fotógrafos que la practican. La pasión no admite medianías, y pasión es lo que destila desde que era un niño Manuel Viola, director médico del Hospital HLA El Ángel hacia este lenguaje que forman las imágenes. Manuel empezó en la fotografía mucho antes que en la medicina, «es imposible ser médico con 12 años, por eso la fotografía llegó a mi vida antes». Confiesa que empezó con diez años y aún conserva aquellos primeros revelados que fueron el inicio de una vida vista a través del objetivo de su cámara. La afición le viene de alguna costumbre familiar, pero de una manera distorsionada y muy poco definida. «No hay una gran historia detrás de la fotografía con mi familia. Mi padre, de vez en cuando, tomaba alguna instantánea», comenta.

Libertad enjaulada, Dhobi Ghat, Geografía humana, Etiopía: Ortodoxia inmóvil, Talibes, Cemento, el libro Credo, son algunos de los trabajos que marcan la trayectoria de Viola desde hace décadas y marca un periplo en la que siempre están presentes ciudadanos de países lejanos, exóticos, alejados de nuestro día a día aunque no necesariamente invadidos por la miseria: «No juego a fotografiar la pena. No me interesa esa cara de la fotografía. Los lugares a los que viajo (Etiopía, China, Birmania, India, Sri Lanka, Senegal, Gambia, Perú, Vietnam, Nepal, Laos, Camboya, Qatar, Marruecos, Mauritania, etc.) son sitios donde el ser humano está más expuesto, pero no, son gente normal, con las mismas inquietudes y necesidades que los demás, quizá únicamente matizada por su nivel adquisitivo», comenta.

El «fotógrafo humanista» han dicho de él. Viola sonríe y aclara que el término se acuñó́ con el último libro que presentó, Credo, y añade que lo suyo es dar a conocer a otra gente y «poner en evidencia situaciones que no son tolerables en nuestros días». «Naturalista sensato», dicen otros expertos de él. «Opiniones para todos los gustos», recita. Lo que está́ claro es que Viola no se sujeta a convención alguna pero se involucra, se deja observar y nos descubre el acto de fotografiar.

«Manuel explora cualquier resquicio que le permita observar sabiéndose observado y este es su triunfo, participar, sorprenderse y sorprender, y con ello lograr un registro descriptivo de especial agudeza realista que le lleva a conseguir penetrar en la intimidad del espacio más íntimo y conseguir imágenes donde otros fracasaron», dice de su obra otro gran fotógrafo, Chema Conesa, en el prólogo del libro Credo, donde Viola muestra fotos de sus viajes a diferentes regiones de Etiopía.

Más de cincuenta premios

A pesar de declarar públicamente que no busca aplausos ni reco-nocimientos con su trabajo de fotógrafo, la lista de premios y distinciones obtenidos por Manuel Viola es extensa y en ella sobresalen el Maestro CEF, el Maestro FAF, 2022 y el Excelencia de la FIAP. Además, ha obtenido medallas en varios salones internacionales. Con Libertad enjaulada, camino a ninguna parte, una colección de 10 fotografías en la que hace una radiografía visual de lo que acaece en los trenes de un país como India, se alzó con el Premio Nacional de Fotografía de la CEF en 2019. A pesar de esta larguísima lista de galardones, Manuel Viola señala que el mejor premio es «que se piense en lo que estoy enseñando en esas fotos. Y eso que enseño nos tiene que llevar a pensar en que existe la posibilidad de que algunas cosas cambien», denuncia.

Miles de fotos realizadas pero siempre hay alguna que no se olvida, que siempre se tiene presente: «Las del rito del agua bendita en algunos pueblos de regiones aisladas en Etiopía. Estas fotos no se han publicado nunca.», anuncia. «Están ahí́, es un ritual que tienen ellos. Es impactante cuando reciben el agua. Es una especie de purificación espiritual». (Estas fotos se pueden ver en el libro Credo, editado por la Fundación Asisa en 2022).

Viola nos adelanta que su último viaje le llevó a Sri Lanka, pero todavía no sabé cuándo saldrá ese trabajo a la luz. Para el futuro: «Tengo distintos escenarios y todavía tengo que elegir». Unos escenarios donde plasmar su mirada cándida y desnuda que le permite acercarse a mundos desconocidos y a ritos mágicos de otras culturas y latitudes. Una mirada clara, directa y profundamente humana sostenida en su fe en la sinceridad y fuerza de la imagen fotográfica.