Nuevos roles para los once diputados malagueños

La investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno ha despejado ciertas dudas, generadas por el ‘apretado’ resultado de las elecciones generales del 23 de julio. Sin ir más lejos, los once diputados electos por Málaga no sabían si sus grupos políticos iban a estar vinculados al Gobierno, a la oposición o si, como sucedió en 2015 y 2019, se disolverían las Cortes y se convocarían elecciones. Desde el jueves, ya conocen sus nuevos roles. Empieza la legislatura con una mayoría de representantes malagueños en la oposición: siete de los once (cinco del PP y dos de Vox). En cambio, los cuatro restantes pertenecen a las disciplinas de las que se nutre el Gobierno progresista (tres del PSOE y uno de Sumar).

Sánchez promete su cargo ante el Rey y activa la formación de gobierno El triunfo baldío del PP La holgada victoria en la provincia de Málaga del PP el 23J destila el aroma agridulce de los triunfos baldíos. Lejos quedan ya las conjeturas eufóricas que situaban a Elías Bendodo en el Consejo de Ministros. Para el político malagueño ya fue ‘una primera vez’ el hecho de encabezar una candidatura. Y ahora tendrá otra situación inédita, si se obvia su paso efímero por el Senado, como integrante de la oposición. Su carrera se había abonado hasta ahora a los gobiernos del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación o la Junta de Andalucía. Más allá de que pueda haber cambios en Calle Génova, su condición de coordinador general le garantiza en el Congreso la cercanía a Alberto Núñez Feijóo que ya se ha dado en los debates de investidura. La puesta de largo de la legislatura también arrojará la irrupción en la política institucional de la médica María del Mar Vázquez, fichada por el PP para sus listas meses después de dimitir como gerente del Hospital Regional, y tras ostentar en los anteriores gobiernos socialistas otras responsabilidades en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). El quinteto lo completan tres políticos con experiencia como concejales en ayuntamientos costasoleños: el marbellí Cristóbal Garre, la torremolinense Gema Pérez Recuerda y el malagueño Mario Cortés. Los dos últimos ya fueron diputados durante la pasada legislatura. Bendodo: "Nuestro país se irá sumergiendo en una democracia más bolivariana que europea" Sólo un tridente socialista El PSOE de Málaga no está acostumbrado a tener tan pocos representantes en el Congreso de los Diputados. No obstante, la ‘resistencia’ de Pedro Sánchez ha provocado que esta realidad pase a un segundo plano para darle paso al entusiasmo. Esta vez, sólo serán tres sus representantes malagueños. Y el único que repite es Nacho López. O, lo que es lo mismo, uno de los precursores del sanchismo en la provincia y uno de los escasos apoyos que Sánchez tuvo en el feudo ‘susanista’, cuando ganó con el viento en contra las primarias. La emoción de López quedó patente el jueves, mientras le daba la enhorabuena con efusividad al presidente del Gobierno. A su vez, la ilusión de los principiantes atraviesa la experiencia que empieza a vivir como diputada la ‘alcaldable’ torroxeña Mari Nieves Ramírez, quien da muestra de ello en sus redes sociales. Sin ir más lejos, en los instantes previos de la votación compartió -impresionada- imágenes del techo del Congreso. El tridente lo completa la marbellí Isabel Pérez, quien se ha estrenado Madrid poco después de convertirse también en la portavoz municipal en Marbella, tras la renuncia de Pepe Bernal. Vox repite su fórmula ‘mixta’ Tal y como ha vuelto a quedar demostrado en las movilizaciones malagueñas contra la amnistía apoyadas por Vox, el liderazgo del partido de Santiado Abascal en esta provincia lo tiene atado -sin la necesidad de portar un cargo orgánico- la diputada Patricia Rueda. La pasada legislatura consolidó en Madrid su status y gozó de cierta proyección nacional, lo que le llevó a repetir como número 1 de la lista. Y, por tanto, a garantizarse un escaño que volverá a ostentar desde la oposición. Eso sí, sin asistir a la presencia de miembros de Vox en el Consejo de Ministros que su partido venía anhelando. El hecho de que la formación mantuviese el resultado de los dos diputados por Málaga la llevará a reincidir en esa fórmula mixta, con la que comparten la representación en la Cámara Alta alguien de esta tierra y un ‘paracaidista’. Era lo que se buscaba con la elaboración de las listas por esta circunscripción para las elecciones generales del 23J. El número 2 se le reservó nuevamente a un madrileño y, a la postre, el escaño malagueño que se le ‘quitó’ a Rubén Manso fue a parar al treinteañero Carlos Hernández Quero (Madrid, 1990), vinculado a la Fundación Disenso. El activismo de Rueda en la ‘movilización permanente’ también ha quedado de manifiesto esta semana en Madrid. La diputada informó en las redes sociales de su presencia en las protestas de Neptuno o Ferraz, y se jactó de abandonar el Congreso -durante el turno de réplica del miércoles de Pedro Sánchez- para ir con sus compañeros a la concentración en la sede socialista. El embajador de la izquierda El hecho de que la izquierda alternativa mantuviese su escaño por Málaga se ha traducido en el debut en el Congreso de los Diputados de Toni Valero. El dirigente regional de Izquierda Unida (IU) encabezó la lista de Sumar por esta provincia y ahora será su ‘embajador rojo’ en la Carrera de San Jerónimo. Su rutina coqueteará, esta legislatura, con las dos estaciones que más han marcado su vida. De hecho, Valero nació en Madrid y, desde su infancia, vive en Málaga, la tierra de su madre. Tras una carrera curtida en el ámbito orgánico, será por primera vez cargo público durante este periplo en la Cámara Alta. De este modo, ha emprendido el mismo viaje en el que se embarcaron en el pasado Julio Anguita y Antonio Romero, los dos coordinadores de IU Andalucía que fueron también diputados en las Cortes Generales. El pasado jueves, tras la renovación del Gobierno progresista, Valero no desaprovechó la oportunidad que le brindaba un momento histórico y, junto a otros compañeros de bancada, le dedicaron un gesto de recuerdo al pueblo palestino. Varios parlamentarios, entre los que se encontraba el malagueño, desplegaron en el hemiciclo un símbolo de Palestina: la kufiya.