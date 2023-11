La celebración de actos contra la violencia de género, con el próximo 25 de noviembre como fecha señalada, será aprovechada por el PP para retomar sus críticas a Pedro Sánchez por la polémica 'Ley del solo sí es sí', alumbrada la pasada legislatura. Quedó de manifiesto durante una comparecencia de su coordinador general, Elías Bendodo, quien recalcó que "la ley impulsada por la ya por fin exministra, Irene Montero, es sobre todo la ley de Pedro Sánchez y ha sido sin duda el mayor ataque a las mujeres que se ha producido en nuestra democracia".

Así lo aseguró Bendodo en la ciudad costasoleña de Torremolinos, durante la entrega de los VII Premios 'Junt@s contra la Violencia de Género' del PP de Málaga. El dirigente popular abogó por la protección de las mujeres "con hechos y con el máximo compromiso", al mismo tiempo que desacreditó la labor realizada en esta dirección por el Gobierno de Sánchez. "Todavía no sabemos cómo se va a autodenominar el gobierno actual, que lleva dos días funcionando, pero el anterior gobierno, autodenominado feminista, impulsó esta ley del solo sí es sí, que lleva más de mil revisiones de condena a violadores y agresores sexuales y más de cien de ellos han salido de la cárcel gracias a esta ley del gobierno feminista", aseveró.

Bendodo insistió en que "esta es la realidad", aunque "el problema es que los decibelios de escándalo de este gobierno son tan altos que un ruido, un escándalo, va tapando al otro y Europa mientras va tomando nota, está investigando nuestra calidad democrática". "Y la Ley del solo sí es sí parece que es un escándalo lejanísimo y no, todavía está en vigor y todavía sigue haciendo daño", apuntó.

Así, Bendodo lamentó que "todo esto haya ocurrido en nuestro país y lleva la firma de un gobierno que se dice socialista y que se dice progresista". "No es ni lo uno ni lo otro porque desproteger a las mujeres nunca puede ser progresista", apostilló.

"Una guerra de todos"

Durante su intervención, Bendodo insistió en que "la lucha contra la violencia de género, la lucha contra cualquier tipo de violencia a la mujer, debe estar al margen de la lucha partidista". "Esto no es una guerra de nadie, es una guerra de todos contra esta lacra, la lucha contra la violencia de género tiene que ser, porque todavía no lo es, un tema de estado y evidentemente no puede ser, porque algunos intentan que sea patrimonio de alguien", recalcó.

En su opinión, la lucha contra esta lacra "no debe ser patrimonio de nadie porque la defensa de las mujeres hay que hacerla con hechos". Y, en este punto, Bendodo atribuyó a su partido "pasos que se han dado hasta ahora, desde hace algunos años, para llegar hasta donde hemos llegado". "Mi partido, el Partido Popular, se enorgullece siempre de estar con las víctimas, de condenar cualquier tipo de violencia, llámese como se llame; y de ser el partido que aprobó el primer Plan Nacional contra la Violencia de Género en el año 1998, cuando gobernaba el Partido Popular".

Asimismo, Bendodo recordó que "la primera orden de protección para las mujeres fue en el año 2003, y también gobernaba el Partido Popular". "La aprobación de la prisión permanente revisable se aprobó en 2015, gobernaba el Partido Popular; el primer pacto de Estado de lucha contra la violencia de género tuvo lugar en 2017, gobernaba también el Partido Popular", añadió.

En este sentido, Bendodo reiteró que "la protección de las mujeres ha sido y será siempre una prioridad absoluta para el Partido Popular, pero no es patrimonio, ni mucho menos, del Partido Popular". "Hay que recordar en estas fechas, porque a algunos se les olvida, que debe ser una batalla de todos contra la violencia", enfatizó con un claro mensaje dirigido al Gobierno progresista.