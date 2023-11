El Ayuntamiento de Málaga asegura que no ha perdido los fondos europeos con los que se iba a financiar el 80% del proyecto de renovación de las plazas de San Pedro Alcántara y del Teatro, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (PO Plurirregional de España 2014-2020) e incluidas, por tanto, en el proyecto EDUSI Málaga-Perchel-Lagunillas.

El concejal de Fondos Europeos, Carlos Conde, y la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, han explicado que esa financiación, contemplada dentro de los 15 millones de euros del proyecto Edusi, se destinó a otra intervención en la Alameda después de que la Gerencia de Urbanismo constatase que no iba a cumplir con los plazos que exige Europa para ejecutar la inversión y que tienen como límite este 31 de diciembre.

"Coordinadamente con fondos europeos y la autorización del ministerio correspondiente, procedimos a cambiar la financiación a otro proyecto como es la Alameda. El dinero europeo no se pierde, se consigue canalizar a otro proyecto que ha entrado en fondos EDUSI", ha explicado el concejal de Fondos Europeos, Carlos Conde.

"Llegado un momento en el que los plazos nos apremiaban, se estimó desde Gerencia que antes de perder la financiación, asumíamos la obra con autofinanciada y ese dinero se destinaba a otra obra de EDUSI", ha añadido la edil de Urbanismo, Carmen Casero.

Por tanto, será la Gerencia de Urbanismo la que asuma, eso sí, la cuantía íntegra de la actuación, que asciende a 498.534,25 euros, IVA incluido.

Denuncia vecinal

Las alarmas saltaron después de que los vecinos del Centro informaran de que habían recibido una carta de la parlamentaria europea Dolors Monserrat, en nombre de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en la que les informaba de que, «según la información de las autoridades españolas», la rehabilitación de estas céntricas plazas «no ha recibido el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)», pese a que las instancias oficiales, la información a los medios y los carteles de las propias obras así lo indican.

«La sensación que tiene el ciudadano es que están dando el dinero sin ningún tipo de control ni comprobación», lamentaba Joaquín Navas, de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo.

En cuanto a las críticas de los vecinos sobre la falta de participación ciudadana durante el proceso de tramitación de proyecto de las plazas, Carmen Casero se ha pronunciado asegurando que sí ha habido proceso participativo. "Otra cosa es que no hayamos llegado a un consenso pero no pueden decir que no ha habido. Aunque no quisiéramos, estamos obligados. Si planteamos una obra con financiación europea, la etpa de participació es obligatoria y no hemos perdido la financiación por eso", ha recalcado.