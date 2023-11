El proyecto WoW Wheels on Waves, el catamarán que da la vuelta al mundo en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, hará escala en la marina de megayates de Málaga desde el 24 de noviembre hasta el 27 del mismo mes. La expedición ha seleccionado IGY Málaga Marina, participada mayoritariamente por Ocean Capital Partners (OCP), como una de las dos únicas paradas que realizará en España. Durante su estancia, la tripulación del catamarán recibirá a bordo a miembros de asociaciones de discapacitados, así como a otras personas interesadas en el proyecto.

El catamarán “Lo Spirito de Stella” forma parte del proyecto WoW (Wheels on Waves – Around the World 2023-2025) patrocinado por el Ministerio de Defensa de Italia. La embarcación tiene como meta dar la vuelta al mundo para promover la eliminación de barreras a las personas con movilidad reducida y sensibilizar a la población sobre la discapacidad. Dentro del buque que realiza la expedición viajan militares víctimas de accidentes de trabajo y otras personas que sufren minusvalías físicas.

El proyecto, que es inclusivo para todas las personas con discapacidad, nació pensado para el personal de todas las Fuerzas Armadas que hayan sufrido mutilaciones o lesiones durante acciones de servicio. Durante su estancia en la marina, la embarcación abrirá sus puertas al público -previa inscripción- y recibirá a asociaciones de discapacitados que quieran conocer el proyecto de primera mano.

Las franjas horarias para las visitas irán desde las 10.00 a las 13.00 horas por las mañanas y de las 14.30 a las 16.30 horas por la tarde. Los interesados deberán apuntarse y contactar de forma previa con el comandante del “Spirito di Stella”, Stefano Locci, en el siguiente número de teléfono (+39 340 559 2362) o con el capitán de navío y agregado de Defensa de la Embajada de Italia, Massimiliano Siragusa, en su teléfono (609 56 18 48).

“Lo Spirito de Stella” prevé realizar, dentro de su ruta de navegación, dos escalas en puertos españoles. La expedición recala el 24 de noviembre en la marina de megayates de Málaga, donde permanecerá hasta el próximo 27. Gracias a los recursos proporcionados por la marina de Málaga, la embarcación podrá continuar su trayecto. Desde Málaga, el buque insignia de Wheels on Waves partirá hacia Tenerife, donde hará escala desde el 3 al 6 de diciembre.