Este año, las luces de Navidad de Málaga 2023 se encenderán este viernes a partir de las 19.00 horas y se podrá seguir en directo con la señal de Canal Málaga TV, que ha preparado un programa especial. Luz Casal será la protagonista de un acto que ya es simbólico en el calendario, ya que se encargará de dar al botón de encendido de la Navidad en Málaga.

La calle Larios mantendrá la decoración que estrenó el año pasado, los 16 "Ángeles Celestiales" de cuatro metros de altura, sustentados en 32 columnas laterales decoradas con lentejuelas de oro y cristales, según el diseño de la firma andaluza Iluminaciones Ximénez. Las colas de estas figuras miden 12 metros y cuentan con efectos "efervescentes", comenzando en blanco cálido y terminando en un "full flash blanco puro", simulando el paso de una estela.

En cuanto al repertorio musical de la calle Larios, este año no se escuchará a Mariah Carey y su famoso "All I want for Christmas is you". En su lugar, los malagueños y visitantes asistirán a un espectáculo de luces animado por los siguientes temas: "Jingle Bells", de Andre Rieu, Johann Strauss Orchestra; "We wish you a Merry Christmas", "Carol of the bells" de Pentatonix; "Navidad épica" y "Hacia Belén va una burra". El Ayuntamiento de Málaga añade que se podrá escuchar "alguna melodía que ya sonó el pasado año".