Málaga tiene nuevo alcalde infantil, Ignacio Alonso, alumno de primero de ESO de Maristas, una función que desempeñará durante un año. A pesar de estar tan solo en el primer curso de su instituto, demuestra una madurez en su manera de expresarse y en sus gestos que no suelen tener los niños de su edad. Lo acompaña Fernando Frías, coordinador del Programa de Participación Ciudadana del colegio.

¿Cuál es su trabajo como alcalde infantil?

Mi trabajo como alcalde, es representar a los niños de Málaga y velar por los derechos de la infancia de todos los niños de Málaga porque todo este proyecto está relacionado con los derechos de la infancia y con la protección de los niños, por eso, como alcalde infantil, lo que tengo que hacer es representar a los niños y velar por sus derechos.

¿Llegó a ser alcalde apuntándose al proyecto?

Fernando nos dio la oportunidad a todo el curso de poder participar en este programa y yo quise participar porque a mí me gusta participar en muchas cosas y bueno, pues me apunté al programa y empecé hace tan solo dos meses, ha sido todo muy rápido y tuvimos el primer encuentro así con otros colegios del distrito Centro de Málaga, es decir, el Distrito 1. Tuvimos un encuentro en la Junta de Distrito en el que dijimos o expresamos acciones o simplemente cosas que nosotros diríamos o pondríamos para mejorar el barrio, para mejorar el distrito Centro.

¿Cuánto dura su mandato?

Dura un año, es decir desde el Día de los Derechos de la Infancia de este año del 2023 hasta el Día de los Derechos de la Infancia del 2024 y el viernes se celebró un pleno que yo presidí en la sala de Pleno del Ayuntamiento de Málaga intentando reflejar aquellos derechos que se están vulnerando por desgracia en el mundo ahora mismo y alzando la voz de parte de los niños de Málaga.

¿Qué cree que se puede mejorar en Málaga con respecto al trato con los niños?

Málaga es verdad que tiene estatus de ciudad amiga de la infancia otorgado por Unicef, lo tienen unas cuantas ciudades, no todas, pero claro, hay cosas que podemos cambiar de Málaga, que podemos fomentar a que se cumplan como la buena alimentación infantil de los niños, luego también la pobreza infantil es un tema que nos preocupa y que queremos enmendar o intentar solucionar de alguna forma.

¿Quién elige al nuevo alcalde infantil?

Nosotros hace dos fines de semana o tres estuvimos en el Centro de Innovación Social La Noria. En la preparación de este pleno con diferentes niños de diferentes distritos de Málaga, todos estos niños vinieron allí para pasarlo bien, para poder preparar este pleno y luego también para poder presentarse a concejales o alcaldes infantiles de Málaga; cada distrito aporta un número de concejales.

¿Cuántos niños componen el Ayuntamiento en sí?

No sé exactamente el número, pero unos 30, 40 niños.

¿Qué sintió al ganar?

Al principio, cuando me lo dijeron, no me lo creía porque es verdad que a mí me dijeron y yo sabía perfectamente que era muy difícil que ganase, porque era mi primer año y, claro, pues era difícil ganar y yo no me lo creí. De hecho, por poco pude serlo, porque no contaba con un año de experiencia, pero al final convencí a las personas que gestionan todo este programa y puedo presentarme.

¿Hasta qué edad se puede participar?

Hasta que cumpla los 18 años, segundo de bachillerato.

Tienes una preparación detrás, ¿te la imparte el colegio o te la imparten allí?

Está relacionado con las actividades de debate y oratoria que gestiona Fernando. Para esto hay que dar un discurso y hay que tener buena oratoria para poder gestionar los eventos para poder hablar en público, porque claro se habla mucho en público y yo hace un par de años estuve en debate, y el debate y la oratoria me gusta mucho. Me encanta, es uno de mis hobbies, me gusta mucho hablar en público y también me gusta mucho aprender.

Una cosa es cuando le eligen y otra cosa es cuando le dan la vara de mando, no sé si será la misma que la que le dan al alcalde de Málaga, pero eso ya tiene que ser algo importante para usted, ¿cómo se sientes ya en ese momento?

Es muy importante y ese momento la verdad es que fue un momento muy emocionante, un momento muy bonito, porque claro, yo he estado pensando y pienso, pues que empieza una nueva etapa de mi vida, una etapa, que bueno dura un año y de la que voy a aprender mucho y me lo voy a pasar muy bien, por eso, te sientes entusiasmado ilusionado con ganas de empezar y es muy bonito, la verdad. La vara de mando que se da de alcalde es una diferente y esta se utiliza en los Verdiales.

¿Se puedes volver a presentar el año que viene?

No me puedo volver a presentar como alcalde infantil; en todo caso me podría volver a presentar como concejal, pero como alcalde infantil ya no me podré volver a presentar.

La exalcaldesa me la entregó a mí y ya desde ese momento me acreditaba como alcalde infantil, el año que viene la entregaré yo.

¿Hacen pruebas para elegirles?

Nosotros vamos con nuestro discurso allí al centro de innovación social La Noria y una vez que hemos terminado todas las actividades que nos plantean y hemos terminado de preparar nuestras mociones para poder leerlas en el pleno infantil, damos nuestro discurso, el que ya hemos preparado, a todos los niños que están allí.

¿Elige un jurado al ganador?

No, eso lo eligen los niños, son los niños que están allí.

¿Con qué estaría satisfecho en este mandato?

En este mandato estaría satisfecho con aprender mucho y en el honor que es para mí poder representar a los niños de Málaga, porque es muy importante que los niños tengan representación también y que alguien vele por sus derechos, alguien que también es niño, por eso, estoy muy satisfecho, y esperopoder lograr esas cosas.