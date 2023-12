Para Grupo Trocadero, saborear un arroz caldoso o un cóctel de autor no es una experiencia completa si no se hace mirando al mar o en un edificio emblemático de la Costa del Sol. De ahí que todos sus restaurantes estén ubicados en enclaves únicos, seleccionados más por una cuestión experiencial que por moda. En ellos, por tanto, la experiencia gastronómica se saborea, se escucha, se huele, se ve y sí, también se palpa, pues es probable que muy cerca de sus locales puedas tocar arena de playa.

Novedades en el Puerto de Málaga

En el icónico y siempre estimulante Puerto de Málaga, podemos encontrar su más reciente apertura en la provincia. Una obra de arte llamada Trocadero Casa de Botes. Un refugio con imponentes vistas a la bella Málaga, donde tomar un cóctel acompañado de música en directo es posible cada martes de diciembre.

A la ya conocida gastronomía de Grupo Trocadero, ahora se suma la actuación -en casi todos sus locales- de grupos soul, pop o incluso Ópera interpretada por un tenor en riguroso directo, como parte de su propuesta innovadora para elevar aún más la experiencia inolvidable que se vive a la mesa.

La expansión de Trocadero: de la Costa del Sol a Madrid

Y hablar de innovación en Grupo Trocadero también es hacerlo de valentía y expansión. En un momento complicado para el sector de la hostelería y restauración y el que múltiples restaurantes cierran sus puertas o se ven obligados a recortar personal, Grupo Trocadero continúa imparable y desembarca en Madrid.

El exclusivo Barrio de El Viso es el enclave escogido para el primer Trocadero de la Capital. Un desembarco que cobra vida en el mítico Mayte Commodore, testigo de grandes acontecimientos históricos y lugar de reunión de personajes ilustres (Plaza de la República Argentina, 5). Comienza en él una nueva línea en la que, aun permaneciendo fieles a la esencia andaluza, se redefine el estilo Trocadero adaptándolo a al espíritu vibrante de la gran ciudad.

Un viaje culinario: tradición e innovación en cada plato

Y aunque el Grupo Trocadero llegue a la ciudad, el carácter marinero, familiar y artesano, señas de identidad de Trocadero, se sigue saboreando en sus propuestas gastronómicas entre las que es posible encontrar la ensaladilla rusa tradicional con gambas cristal o con ventresca, las ostras al natural o el arroz caldoso con carabineros. De ahí a la inmersión en otras culturas a través de una cuidada selección de Makis, Nigiris y todo tipo de piezas de delicioso sushi.

Pero más allá de complacer a través de la cocina, el grupo aspira a ofrecer la experiencia 360º. En un lugar donde se celebran grandes bodas, eventos de empresa y aniversarios, entre otros muchos acontecimientos, la oferta de menús navideños para grupos y empresas es todo un indispensable en esta época del año. Diferentes opciones, sabores y horquillas de precios para que todos puedan optar a una experiencia inolvidable entre compañeros de trabajo o amigos de toda la vida.

La Magia de la Navidad a través de los exclusivos menús de Trocadero

En Grupo Trocadero suena ya la Navidad en la selección de menús, pero también en la selección de artistas invitados para amenizar los almuerzos y cenas.

Durante el mes de diciembre los clientes y amigos de la casa, podrán disfrutar de un espectáculo sin igual: zambombas jerezanas en directo, entre cócteles, alegría y buen ambiente. Un espectáculo pasional y emocionante para sentir el espíritu de la navidad por los cuatro costados y en forma de esencia puramente andaluza.

Y no podía faltar el cierre de año con la fiesta especial TROCADERO NEW YEAR´S EVE, en todos los restaurantes de la zona. Marbella, Estepona, Cádiz, Benalmádena o Málaga, no importa cuál sea la ciudad en la que residas, tendrás a tu disposición menús especiales de Nochevieja.

Desde los más tradicionales a los veganos e infantiles, las opciones de menú que rondan entre los 140€ y 350€ por persona, son elaborados por un equipo de chefs que apuesta por las carnes de primera calidad y los pescados frescos y de proveedores locales. También está ya preparada la infinita variedad de cócteles de la casa; también los más icónicos e innovadores para que saborees hasta el amanecer al son de la música de un DJ en directo. Todo debe salir perfecto en una fecha tan especial.

Tanto si lo que se busca son nuevos estímulos como si aspiras a algo más tradicional, los restaurantes de Grupo Trocadero siempre responden con agrado a los anhelos de los clientes, que más allá de eso, son considerados amigos de la casa. Todo un gusto ser tratado como un amigo desde la primera vez. Quizás sea ese el motivo por el que uno siempre elige volver a Grupo Trocadero.