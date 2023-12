«Es que aquí sólo han quitado dos o tres bolsas de basura, lo demás lo han dejado igual. Siguen los escombros revueltos con un montón de útiles, como mobiliario de electrodomésticos y siguen los animales muertos: palomas y tórtolas matadas por otras aves y seguro que hay ratas», comentaba ayer Julio Retamero.

Este vecino de la parcela que forma la esquina de calle Orfila con el pasaje de Heredia, frente al Parque Huelin y que se emplea como aparcamiento, vuelve a denunciar el olor a animales muertos y una suciedad concentrada al pie de un gran ficus que casi roza el bloque de viviendas.

Se da la circunstancia de que los vecinos se movilizaron contra la suciedad hace unos días, como publicó este diario el pasado 29 de noviembre, pero para Julio Retamero, el Ayuntamiento lo que ha hecho en estos días ha sido una limpieza mínima e insuficiente. «Es mentira que esto tenga un mantenimiento periódico», subrayaba ayer.

A raíz del artículo, el Consistorio contestó al día siguiente, el 30 de noviembre y por primera vez informó a los vecinos de a quién pertenece esta parcela: según informaron fuentes municipales, desde el propio bloque de viviendas hasta la segunda fila de coches la parcela es propiedad del Ayuntamiento de Málaga, mientras que desde esa zona hasta la tapia del Cottolengo pertenece a Adif.

Una anterior información sobre el solar la aportó en 2016 el concejal Raúl Jiménez, cuando señaló que pertenecía a un aristócrata ya fallecido y el Consistorio no localizaba a sus herederos.

La zona que más preocupa a los vecinos, el gran ficus y su entorno, sería ahora por tanto propiedad municipal.

Por este motivo, Julio Retamero, que recuerda que lleva reclamando la limpieza continua del solar «desde 2010», no entiende que el Ayuntamiento no limpie a fondo y de forma periódica una parcela de la que es dueño ni tampoco, que lleve años permitiendo que las raíces del ficus levanten grandes topes junto a su vivienda. «Antes decía que no podían reponerlos porque era propiedad privada», advierte.

Dado que el terreno es en parte municipal y la otra parte pertenece a Adif, los vecinos estudian ponerse en contacto con algún grupo municipal para convertir en una moción su problema.

En años anteriores, además de basura han visto cómo han ardido en este terrizo coches abandonados y sigue usándose para defecar entre los coches y también para relaciones sexuales.