Enfermeros denuncian que no pueden garantizar los cuidados mínimos por la falta de personal

«Lamentablemente la situación de falta de personal es diaria y tan grave que ni siquiera la asistencia mínima puede estar garantizada». Estas palabras pueden leerse en el cartel colocado a la entrada de la unidad de cirugía digestiva del Hospital Regional de Málaga, con el que los enfermeros advierten a los pacientes y familiares que es probable que no haya personal suficiente para atender sus necesidades más básicas como el aseo, las curas o la medicación.

Esta falta de profesionales está llevando a situaciones «extremas» a los enfermeros de los hospitales, hasta el punto que durante dos fines de semana seguidos algunos trabajadores de la unidad de traumatología, que habían realizado la guardia de noche y madrugada, tuvieron que prolongar su turno durante la mañana siguiente, al encontrarse con que no había venido ninguno de los siguientes tres enfermeros, según informan desde el Sindicato de Enfermería, Satse Málaga.

«Se vieron obligados a seguir, aunque las condiciones físicas no eran las adecuadas para atender a los enfermos, porque, de lo contrario, los pacientes se quedarían sin desayunar, asear o curar», señala, Ignacio Anguita, delegado sindical de Satse en este hospital, que asegura que este no es más que un ejemplo de la situación general que se vive cada día en el complejo hospitalario del Regional (Hospital Civil, Materno y Regional), que arrastra un déficit de 300 enfermeros.

«Y esa cifra es sumando únicamente las bajas de larga duración y las reducciones de jornadas, por lo que no están incluidos los permisos e imprevistos del día a día, que son habituales en un centro tan grande», aclara el enfermero, que señala que el principal problema es que, desde marzo, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no cubre «ni una sola» sustitución o reducción de jornada, generado un déficit crónico de personal.

Según el Hospital Regional, el centro «trabaja con normalidad y, actualmente, se encuentra en un proceso de contratación para cubrir las fechas navideñas, con un aumento considerable respecto a la oferta que se generó el año pasado». Asimismo, garantizan que «la atención y la calidad del servicio a los pacientes están adaptadas a las necesidades de la ciudadanía».

No obstante, desde el Satse señalan que las contrataciones de diciembre «solo dan para cubrir las vacaciones de Navidad del personal y parte de los días que se le debe a la gente por los montones de horas extras que viene haciendo rutinariamente». A este respecto, lamentan que con estos contratos el SAS justifique que se está contratando a gente nueva, cuando solo sirve para cubrir «lo justo» y no se traduce en un verdadero aumento de plantilla que compense el déficit de 300 enfermeros que se viene arrastrando desde hace meses. «La realidad es que faltan enfermeros diariamente en todos los turnos de todas las unidades», asegura Anguita.

Este déficit de personal supone una sobrecarga de trabajo para los enfermeros, que, aunque intentan que no afecte a los pacientes, «se está empezando a normalizar que los enfermos no se aseen, se curen, mediquen o se movilicen a su hora», señala el delegado de Satse, que explica que eso se traduce en una mayor morbilidad y en más días de ingresos. «Un señor al que operan en cirugía digestiva y le hacen una laparotomía, tiene prescritas curas diarias, pero si en la planta hay solo dos enfermeros y yo tengo 30 curas que hacer, a lo mejor solo me da tiempo a 15».

Cubrir huecos

Entre las unidades más afectadas se encuentra Urgencias, que en los turnos de noche han pasado de tener tres personas triando a una sola, es decir, clasificando a los pacientes según el orden de gravedad. «De manera que puedes tener una situación de urgencia (salvo que sea un crítico) y tú estar esperando hasta una hora».

Según el delegado sindical, también es común que los profesionales sean trasladados de una unidad a otra para cubrir «huecos», aunque no sea su especialidad. «El enfermero de quirófano va a pediatría, aunque no sepa. Y aunque es verdad que los enfermeros tenemos unos conocimientos generales, pediatría a día de hoy es una especialidad. Y en cualquier caso, no puede estar igual de bien atendido», opina el delegado de Satse, que revela que es habitual que se «paguen taxis para llevar a enfermeros del Materno a cubrir a Carlos Haya».

La «insostenibilidad» de la situación ha llevado a que la unidad de traumatología, cirugía digestiva y cirugía cardiovascular hayan realizado un escrito amenazando con realizar una huelga si no se llevan a cabo mejoras. Además, en el documento informan de que no tutelarán a más alumnos de la Universidad, ya que no están en disposición de atenderlos y dedicarles el tiempo que se merecen. Asimismo, han decidido que tampoco participarán en ningún acto del Hospital, «que entendamos que pretenda dar una imagen falsa que oculte la mala situación que estamos padeciendo».

Ante la imposibilidad de poder realizar adecuadamente su labor diaria, los enfermeros han pedido a los pacientes «comprensión» y «respeto» para los escasos profesionales que quedan para atenderles. «Son los que más agotados y hartos están de aguantar esta situación», reza en el cartel mencionado al inicio, que se encuentra también en la entrada de las unidades de traumatología y cirugía cardiovascular.