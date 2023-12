Rafael Galán Montesinos, melillense afincado en Málaga, ha sido reconocido como Modelista Revelación del Año 2023 en el V Concurso Internacional de Modelismo Ciudad de Córdoba celebrado este fin de semana en la Diputación Provincial de Córdoba y organizado por la Asociación ACME.

El modelista acudía al certamen en calidad de jurado pero acabo siendo reconocido como colofón a un año de éxitos en certámenes como Elche, Fuengirola o Molina de segura, donde fue nombrado Campeón de Viñetas de Ciencia Ficción 2022 y Best of Show del evento, igual que en el concurso de Jerez donde también lo reconocieron como el mejor del concurso con el Best of Show.

Galán, ha marcado la diferencia en sus trabajos con una extraordinaria imaginación, ambientando sus obras en mundos distópicos y futuristas, encerrando siempre un mensaje. Este, apuesta por otro modelismo más allá del estereotipo bélico-histórico al que se le suele asociar este hobby.

Ejemplos que le han valido el reconocimiento del sector en este 2023 han sido: La Chica del Pantano, The Lovers, Selfie o Stalkers. Además, desde hace más de un año, los trabajos de Galán aparecen en portadas de alguna de las revistas más prestigiosas de modelismo a nivel nacional como Hobbyworld o Sci-Fi-Models.