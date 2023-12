El Ayuntamiento de Málaga respaldará económicamente el reparto de alimentos mientras se resuelve el nuevo programa de ayudas del Gobierno, que sustituirá al actual FEGA, que finaliza en marzo, por un nuevo Programa Básico de Asistencia que funcionará con tarjetas monedero, pero del que aún se desconoce su alcance.

El acuerdo ha llegado hoy tras un debate bronco entre el Partido Popular, que ha presentado una moción en solitario, frente la oposición, que le ha recriminado no haber apoyado una moción institucional que había cosechado el consenso de los grupos municipales y de las entidades sociales.

«¡Nosotros pedimos unión por Málaga!», han recriminado las asociaciones presentes en el debate, que incluso han decidido abandonar el pleno ante el rifirrafe político, encabezados por Antonio Paneque, coordinador de la Agrupación de Voluntariado de Respuesta Rápida.

La moción ha salido adelante por unanimidad después de que el concejal de Derechos Sociales, Francisco Cantos, haya aceptado, no sin reticencias, lo que le solicitaba la oposición, que el Ayuntamiento de Málaga asegurase el reparto de alimentos en caso de que el programa de ayudas que administra el Gobierno y que parte de financiación europea no cubra las necesidades de la ciudad o no lo haga a tiempo.

«El ayuntamiento de Málaga ha estado siempre y va a seguir estándolo. Lo que nos preocupa es no tener definidos los cauces de contratación», ha asegurado Cantos, que ha llegado a afear a la oposición que la moción institucional pretendía "eludir" el problema al tiempo que ha tildado al Gobierno central de "populista".

Sacar tajada política

La edil socialista, María del Mar Rodríguez, ha respondido que la moción institucional contaba con la firma de todos los grupos menos la del Partido Popular. "Les ha dado igual hacer una moción partidista y no buscar el consenso, se hace lo que yo quiero porque tengo mayoría absoluta", ha recriminado la edil socialista, que ha defendido la moción institucional por ser propositiva. " Es que Heidi no la hace más blandita".

"Es inexplicable que no saquemos adelante una moción institucional que era la unidad que nos pedían las entidades. Decidieron romper ese consenso, la posibilidad de ir todos juntos para intentar sacar tajada política", ha afaado el concejal de Con Málaga, Nico Sguiglia.

Por su parte, la edil de Vox, Yolanda Gómez, ha apoyado la propuesta aunque ha instado a buscar un nuevo enfoque de la asistencia alimentaria. "El verdadero objetivo dería ser las políticas de creación de empleo en lugar de la asistencia, lo que están haciendo es perpetuar personas dependientes".