El 58.303, segundo premio, toca a la puerta del Boquerón de Oro en Lagunillas

El Boquerón de Oro de la calle Lagunillas, regentada por una eufórica Encarnación Segovia y su hijo Fran, que atendía a las televisiones locales este viernes, saca a pasear el confeti dorado junto a muchos clientes del barrio, que han acudido a la administración para celebrar que la suerte vuelve a visitarles. La malagueña administración número 66 ha recibido el segundo premio de la Lotería Nacional con un número premiado por 125.000 euros, el décimo 58.303. Desbordaba la alegría de una reunión multitudinaria y Segovia, que regenta el establecimiento desde hace siete años, se ha mostrado “con mucha alegría de poder repartir suerte en el barrio”.

Aunque Fran desconoce la cantidad de décimos que han vendido: “No tenemos ni idea, hemos visto que el número estaba dentro de nuestra lista y nos hemos puesto a celebrar. El teléfono mío no sé ni donde está ”, la administración de Lagunillas ha repartido un décimo premiado. El beneficiado por el décimo premiado aún no ha parecido y se le espera con ansia, “aquí la gene en el barrio suele estar callada y de pronto aparece”, aprecia Segovia.

Este sería el premio número 44 recibido en el Boquerón de Oro, una costumbre habitual la de celebrar el azar en Lagunillas, que además no escatima en festejar cada año “La fiesta de la Lotería”, donde no escasea cerveza o chicharrones de Cádiz para “todo el mundo. Todo el mundo es bienvenido”.

Hemos vendido un porcentaje de lotería mucho mayor que el del año pasado porque después de los últimos cuatro años, que hemos que no veas, las ventas se han incrementado muchísimo. Anoche teníamos una cola, y eso que estaba todo a oscuras, que daba la vuelta a Lagunillas”, subraya Encarnación Segovia. ‘Encarni’, en Lagunillas.